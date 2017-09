Župana na srečanje s podjetniki in trgovci mestnega središča ni bilo

V sejni sobi na rotovžu se je sinoči zbralo več kot 30 trgovcev, lastnikov lokalov, podjetnikov in ostalih pravnih subjektov iz središča mesta, ki so bili nad načinom priprave na prenovo razočarani.

Novo mesto - Na včerajšnji dopoldanski novinarski konferenci je župan Gregor Macedoni med drugim zavrnil očitke o slabi komunikaciji s poslovnimi subjekti v središču mesta, ki so bili le teden dni pred začetkom priprave gradbišča za prenovo Glavnega trga soočeni z dejstvom, da bo večji del trga povsem zaprt za promet. Zvečer je na rotovžu sledilo srečanje trgovcev, podjetnikov in ostalih pravnih subjektov v organizaciji zavoda Grem v mesto, a župana tam ni bilo.

Za pojasnila so bili na voljo Alojz Vovko in Danilo Malnar iz CGP, Tomaž Slak in Andrej Andrijanič.

Namesto njega jih je sprejel Tomaž Slak, ki je na sestanek povabil še predstavnika izvajalca del, to sta Alojz Vovko in Danilo Malnar iz CGP, meščana Andreja Andrijaniča pa so prvič predstavili kot »osebo, ki bo ves čas na terenu in bo pomagal reševati odprta vprašanja.« V sejni sobi na rotovžu se je zbralo več kot 30 tistih, ki so v dobrem letu priprav na prenovo mestnega jedra verjeli, da bo ta potekala na drugačen način in s postopnimi ter delnimi zaporami trga. Ob zadnjih novicah z občine, da bodo ta ponedeljek (dejansko pa prihodnji, torej 25. septembra), delavci po jutranji konici za motorni promet zaprli celotni spodnji del trga, od Kandijskega mosta do Hiše kulinarike, pa se sprašujejo, zakaj tak ukrep in kako bodo predvidoma leto dni gradnje sploh preživeli? Ogroženih naj bi bilo vsaj 200 delovnih mest.

Kje je obljubljeno krožišče? To bo kolaps!

Med drugim jim je bilo namreč obljubljeno, da bo v času prenove za njihove stranke na voljo makadamsko parkirišče v Kandiji, na katerega pa -kot je znano- obiskovalci iz smeri Žabje vasi sploh ne morejo. Montažno krožišče pri Fursu in sprememba režima v križišču v Kandiji po zagotovilih MO Novo mesto urejajo, prihodnji petek, 22. septembra, pa bo šele znano, ali je dokumentacija prestala revizijo, počakati bo treba še na soglasje DRSI, saj gre za državno cesto.

Predstavniki zavoda Grem v mesto si želijo lepšega mestnega jedra, a se hkrati sprašujejo, zakaj bo ta potekala na način, da jim bo tako močno oteženo delovanje in poslovanje.

»Nastal bo prometnim kolaps, to vemo vsi. In ko bo enkrat nekdo dve uri čakal za prihod v mesto, bo šel naslednjič raje drugam in ga ne bo več nazaj. Za nas je krožišče bistvenega pomena, in če ga še ni, se prenove ne bi smeli lotiti,« je dejala ena od podjetnic, z občine pa so odgovorili, da to ni zadosten argument za zavlačevanje projekta, ki naj bi se zaključil do septembra prihodnje leto. Tudi sicer se je sinoči veliko vprašanj nanašalo na roke, saj nikomur ni povsem jasno, zakaj takšno hitenje in tak način ureditve gradbišča, ko so vendarle ves čas govorili o fazah in delnih zaporah. Konkretnega odgovora niso dobili, tako velika zapora je menda nujna tudi zaradi enotnega preklopa Telekomove optike v novem podzemnem koridorju, kar je pomembno tudi za Krko in Revoz, delitev gradbišča na dva dela pa bi bistveno podražilo projekt in tudi podaljšalo čas izvedbe. »Skupaj smo določili drugačne faze. In če vam danes jasno povemo, da se bolj strinjamo z daljšo, na primer 17-mesečno, a do prebivalcev in strank prijaznejšo gradnjo, kot pa takšno 12-mesečno zaporo, zakaj to ni mogoče?« je vprašal eden od gostincev, Slak pa je odvrnil: »Priznam, da sem kar šokiran, saj si nisem predstavljal, da se boste strinjali s podaljšanjem projekta. Naš cilj je, da do decembra naredimo čim več, čaka nas precej neznank.«

Podjetnikom so med drugim še zagotovili, da bo tudi po gradbišču možna dostava, kar bo sproti urejal vodja gradbišča, nameravajo pa odpreti tudi t.i. gradbiščno pisarno na Glavnem trgu 2. Ta in prihodnji konec tedna bodo nekoliko uredili tudi parkirišče na Kandiji, sicer pa bodo tam (in v drugih conah) omogočili parkiranje imetnikom parkirnih dovolilnic (občina jim bo dovolilnice za prihodnje leto podarila), obiskovalci bodo imeli prek SMS sistema na voljo dve uri brezplačnega parkiranja.

Jure Duh in Miloš Dular z MO Novo mesto sta sinoči povedala, da občina še čaka na soglasje DRSI glede drugačne ureditve prometa na Kandijski cesti ter obljubila bolj urejeno tamkajšnje makadam parkirišče.

Kako nas bo kdo sploh še našel?

Lastniki trgovin in butikov so sicer še spraševali, zakaj po gradbišču ne bo vsaj »hodnikov« za pešce z ene na drugo stran trga, a bo to v celoti zaprto in ograjeno z gradbenimi ograjami zaradi varnosti. »Pri nas se dnevno obrne tudi po 120 ljudi, prihajajo od vsepovsod, tudi profesorji. Ko bodo enkrat potrebovali eno uro ali več, da se bodo po zalednih ulicah prebili do nas, jih ne bi nikoli več nazaj,« je bil jasen predstavnik jezikovne šole iz centra mesta, podobno je bila zaskrbljena najemnica bližnjega masažnega salona: »Naše stranke so starejši, tudi invalidni ljudje, ki jih nekdo pripelje do vrat. Kako nas bodo zdaj sploh našli? Novomeščani se bodo verjetno že znašli, kaj pa vsi ostali? V tujini so vsi subjekti o nameravanih posegih obveščeni vsaj dva meseca prej, vključno z zaporami in obvozi, jaz pa sploh ne bi vedela, da trg zapirate, če mi ne bi tega povedale stranke, saj nisem od tod.«

Podobnih vprašanj in predvsem kritik na račun poznega obveščanja, pa še to le prek spleta in letakov za novomeška gospodinjstva, je bilo sinoči slišati večkrat. Predstavniki zavoda so bili še razočarani, ker jim nihče strokovno ni argumentiral, zakaj njihov predlog ni izvedljiv, svoje pripombe pa naj bi še enkrat zbrali in jih poslali na občino. »Sprašujem se le, koliko od nas, ki smo nocoj tu, nas bo tu čez leto dni? Bojim se, da precej manj,« je še dejala ena od zaskrbljenih podjetnic, ki je z ostalimi ponovila, da se prenove mestnega jedra vsi veselijo, a ne razumejo, zakaj se z njo tako hiti in dela na tak način, saj imajo občutek, da bodo oni plačali vso ceno.

Zapora dejansko od prihodnjega ponedeljka, 25. septembra, naprej

Kakor koli že: ta ponedeljek bodo delavci CGP začeli pripravljati gradbišče, spodnji del trga pa naj bi zaprli za motorni promet teden dni kasneje, ko se bodo dela dejansko začela. Obvoz bo po Sokolski ulici in po Kandijskem mostu ven iz mesta, uvoz bo mogoč le za tovorna vozila za potrebe gradbišča. Drug izhod iz mesta bo levo ob tržnici in levo po Rozmanovi, kjer pa bodo uvedli drugačno parkiranje, da bodo lahko tovornjaki z gradbišča uporabljali tudi ta izhod. To je opis 1. faze, ki bo predvidoma trajala nekaj mesecev, s CGP so sinoči še dodali, da se pred novim letom ne bodo lotili 2. faze, ki predvideva nekajtedensko polno zaporo prometa na mostu. Od pomladi naprej naj bi se gradbišče preselilo na zgornji del Glavnega trga in pa Rozmanovo ulico.

M. Martinović

Komentarji (5)

Skrivalnice
Župan že ve zakaj se je moral skriti. Komunikacija z občani neobstoječa. Načrti in obljube se spreminjajo iz dneva v dan. Lažnjivi občinarji se vsemu temu hihitajo v zadnji vrsti. Za bruhat.

katastrofa
Boris Dular???? prav vidim?!?!?

Občan
Le zakaj se tako hiti? Enostaven odgovor: Volitve 2018

Makaron
Saj ne rabijo hiteti, ker tako ali tako ne bodo več izvoljeni.

Jan
Najboljše da še za 50 let premaknemo, ker podgurci ne morejo z avti do šanka za par mesecev.