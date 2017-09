Podjetniki, obrtniki, kmetje - bi se radi predstavili na sejmu?

14.9.2017 | 12:50

Brežice - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice tudi v letošnjem letu prevzema vlogo organizatorja Podjetniško-obrtnega in kmetijskega sejma Brežice – POK 2017. Sejem bo potekal v soboto 14. in v nedeljo 15. oktobra, na tradicionalni lokaciji v Športni dvorani Brežice.

Sejem predstavlja stičišče inovativnih, podjetnih in vedoželjnih ljudi ter omogoča celovito predstavitev izdelkov in storitev.

Kot zatrjujejo v ZPTM Brežice, bo tudi letošnji sejem postregel s pestrim spremljajočim zabavno-atraktivnim programom. Sejemska vinska klet bo postregla z bogato ponudbo lokalnih vinarjev, potekalo bo tekmovanje v kuhanju Županovega golaža, za najmlajše bo poskrbel škrat Gvido s svojimi dogodivščinami, znova boste lahko preizkusili srečo v nagradni igri Sanjski dan, kjer vas čakajo zanimive in bogate nagrade, manjkalo pa ne bo tudi dobre glasbe in presenečenj.

Dober odziv lanskih razstavljavcev, ki pravijo, da sejem ponuja nove poslovne priložnosti in predstavlja izziv za podjetnike, je marsikaterega razstavljavca pritegnil k ponovni prijavi, veliko pa je tudi novih ponudnikov, ki so v sejmu prepoznali potencial za sklepanje novih poslov, za nove priložnosti.

Število prostih mest na sejmu je omejeno, zato organizatorji pozivajo zainteresirana podjetja, da izpolnejo in pošljejo prijavnico, ki jo dobijo na spletu, na voljo pa je le še nekaj prostih razstavnih prostorov.

Več informacij: info@pcbrezice.si ali po telefonu 05 90 83 794 (Nataša, ZPTM Brežice).

