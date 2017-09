Zagorel avto s tremi potniki in dvema psoma

14.9.2017 | 15:40

Ilustrativna fotografija

Novo mesto - Nekaj minut po 14. uri je na avtocesti Ljubljana – Obrežje, v bližini

izvoza Novo mesto – zahod, zagorelo osebno vozilo. Ogenj so pogasili

gasilci, je pa avtomobil z ljubljanskimi tablicami zgorel v celoti. Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so bili v vozilu poleg voznika še dve potnici in dva psa, a na srečo nihče ni bil poškodovan.

Zaradi požara in gašenja ter odpravljanja posledic je promet na tem odseku oviran.

S. G.