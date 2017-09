Čim več peš, s kolesom ali mestnim potniškim prometom

Krško - Občina Krško se kot vsako leto med 16. in 22. septembrom pridružuje projektu Evropski teden mobilnosti (ETM), ki letos poteka pod geslom Združimo moči, delimo si prevoz. V dobrem tednu dni se bo zvrstilo več dogodkov, ki jih poleg občine pripravljajo osnovne in srednje šole v sodelovanju z različnimi organizacijami. Med drugim bodo odprli novo kolesarsko povezavo skozi Brestanico, z 20. septembrom pa si bodo občani tudi že lahko brezplačno izposodili kolo za vožnjo po mestu. Teden bodo zaključili z dnevom brez avtomobila in Športofešto.

Kot je na novinarski konferenci poudaril župan občine Krško mag. Miran Stanko, je cilj občine predvsem trajnostno prometno načrtovanje - s čim več infrastrukturnimi možnostmi za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa. Letos so na področju kolesarskih poti uspeli povezati kolesarsko pot skozi Brestanico, načrtujejo ureditev nadaljevanja večnamenske poti od starega mostu v Krškem do novega v gradnji, z naslednjim tednom si bodo občani lahko brezplačno izposojali kolesa za vožnjo po mestu. Na področju peš prometa se bodo začela dela ureditve novega nadhoda nad železniško progo v Krškem, na novo so uredili več pločnikov (Rožno, Dolenji Leskovec), z zaključkom nove prometne ureditve pri OŠ Brestanica pa bo območje šole za promet zaprto. Na področju javnega potniškega prometa so podaljšali linijo mestnega prometa, nekaj linij avtobusnih prevozov povezali s šolskimi prevozi, v načrtu pa imajo tudi brezplačen prevoz starejših oseb v okviru projekta Sopotnik. Z novim tretjim mostom v Krškem se bo še povečala pretočnost prometa skozi mesto, na območju osnovnih šol so z novimi rešitvami prometne signalizacije pristopili k umirjanju prometa.

V soboto medobčinski projekt S kolesom ob Savi

Že tretje leto zapored se bodo, kot je povedala vodja projekta Evropski teden mobilnosti na Občini Krško Romana Pečnik, posavske občine združile tudi v tednu mobilnosti s projektom S kolesom ob Savi s startom v občini Radeče pri TRC Savus ter postanki v Sevnici, Brestanici in zaključkom v Brežicah.

Petnajst koles na izposojo



20. septembra ob 13. uri bodo na parkirišču pred Občino Krško tudi uradno odprli avtomatiziran sistem izposoje koles v Krškem. Na voljo bo skupno 15 koles, prve tri postaje pa bodo pri železniški postaji, na parkirišču pri Občini Krško ter pri Šolskem centru Krško – Sevnica. Občani in obiskovalci se bodo lahko brezplačno registrirali in pridobili kartico z osebno številko, s katero si bodo lahko 14 ur na teden brezplačno izposojali kolesa. Gre za modularen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles v urbanih okoljih, kjer obstaja težnja po zmanjšanju motoriziranega prometa. Sistem deluje po principu pridobitve uporabniške »pametne« kartice, s katero si lahko posameznik izposodi kolo na eni lokaciji, opravi vožnjo do druge lokacije in tam kolo vrne. Celoten sistem je ustrezno informacijsko podprt in beleži vse izposoje, čase trajanja izposoj in zasedenost posameznih postaj. Občani in obiskovalci se bodo lahko brezplačno registrirali in pridobili kartico z osebno številko na informacijski točki tržnice Videm, v sprejemni pisarni Občine Krško, v Mestnem muzeju Krško ali na Centru za podjetništvo in turizem Krško. Za naložbo je Občina Krško namenila 74.000 evrov.

Ozaveščanje se začne pri mladih



Z različnimi aktivnostmi se v tednu mobilnosti vključujejo tudi osnovne šole in Šolski center Krško - Sevnica, kjer bodo tako za osnovnošolce kot srednješolce potekala predavanja o varnosti v prometu, učenke in učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa se bodo tudi letos v sodelovanju z Društvom Sonček in OŠ Jurija Dalmatina Krško podali na pot po mestu in preverili, kako je to prilagojeno gibalno oviranim. OŠ Jurija Dalmatina bo organizirala medobčinsko kolesarjenje za otroke osnovnih in srednje šole iz Krškega do Koprivnice in nazaj.

Nov odsek kolesarske poti

Potem ko je Občina Krško v letu 2014 uredila kolesarsko povezavo iz Brestanice proti Senovemu, v lanskem letu pa še za ta namen uredila predor nekdanje ozkotirne železnice, bodo v okviru Evropskega tedna mobilnosti v torek, 19. septembra, ob 10. 30 odprli novo povezavo teh dveh kolesarskih poti skozi Brestanico mimo termoelektrarne. Od zaključka kolesarske poti od manjšega predora do Ceste na ribnik bo zdaj povezana z novo potjo od Ceste na ribnik do termoelektrarne in naprej mimo novega objekta in trgovine vse do navezave pri gostišču Alegro. Obstoječa povezava od Ceste na ribnik do termoelektrarne, ki je bila do sedaj na voljo za ves promet, torej tudi za motorni, bo od druge polovice septembra prekategorizirana iz ceste za motorni promet v kolesarsko stezo. Stanovalci ob tej poti bodo imeli dovoljenje za dostop.

Dan brez avtomobila v starem mestnem jedru, Športofešta na Vidmu

Teden bodo zaključili z Dnevom brez avtomobila v četrtek, 22. septembra. Mestni avtobus bo ta dan vozil brezplačno. V dopoldanskem času bodo na ulici CKŽ v starem mestnem jedru, ki bo ta dan od gostilne Murko do Hočevarjevega trga zaprta, ter v Mestnem muzeju Krško ustvarjali najmlajši iz krških vrtcev in osnovnih šol.

Evropski teden mobilnosti bodo v soboto, 23. septembra, dopoldan na Trgu Matije Gubca zaključili s Športofešto, ki jo pripravlja Športna zveza Krško v sodelovanju z OŠ Jurija Dalmatina Krško in Občino Krško. Kot je pojasnil predsednik Športne zveze Krško Luka Šebek, bo dogodek hkrati tudi uvod v Evropski teden športa, v okviru katerega se bodo po osnovnih šolah predstavila različna športna društva.

