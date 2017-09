Na Kandijski zbil kolesarja; očistite dimnike - saje že gorele

15.9.2017 | 07:00

Včeraj ob 18.32 je na Kandijski cesti v Novem mestu osebno vozilo zbilo kolesarja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega kolesarja oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 15.16 sta v naselju Čatež ob Savi, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili cestišče, nudili pomoč delavcem vlečne službe in pri oskrbi poškodovanih oseb reševalcem NMP Brežice, ki so eno poškodovano osebo prepeljali v SB Brežice in eno v UKC Ljubljana.

Gorele saje

Ob 18.50 so v naselju Korenitka, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, Velika Loka, Občine, Čatež pod Zaplazom, Trebanjski Vrh in Šentlovrenc.

Potres pri Brežicah

Ob 11.30 so seizmografi državne mreže potresni opazovalnic Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo, zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Brežic, 86 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci v okolici Cerkelj ob Krki. Ocenjujejo, da je intenziteta (učinki) potresa III. do IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EM -98).

Drevo na cesti

Davi ob 5.03 je na cesti Novo mesto-Ždinja vas, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Delavci CGP Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Nadležni sršeni

Ob 16.46 so v Brezju pri Dovškem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Včeraj brez vode ...

Ob 21.13 je bila v Dečnem selu in okolici, občina Brežice, zaradi okvare na vodovodnem omrežju motena oskrba s pitno vodo. Napako so odpravili delavci Komunale Brežice.

... danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Vinomer;

- od 10.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Godec.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP ČEŠNJICE MOKRONOG izvod VINSKI VRH med 8. in 13. uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Malo Mraševo, Dvor in Slivje med 10. in 14. uro.

