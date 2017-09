Kdaj bo konec dolgih kolon?

15.9.2017 | 08:30

Odsek od gostilne Čefidelj do uvoza v gospodarsko cono Livada so včeraj asfaltirali. (Foto: MO Novo mesto)

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Na naše uredništvo se vrstijo klici jeznih občanov, ki morajo v prometnih konicah zelo dolgo čakati na zeleno luč ob zapori Straške ceste, ki jo prenavljajo od junija, hkrati pa tam gradijo kolesarsko stezo, pločnik in javno razsvetljavo. Naložba znaša 866.000 evrov in naj bi jo zaključili predvidoma prihodnji mesec, z občine pa so pred časom odgovorili, da se težav zavedajo in da dogajanje na gradbišču spremljajo ter iščejo nove rešitve.

Slike v spodnji galeriji kažejo na stanje izpred nekaj dni, na veselje mnogih pa so odsek od gostilne Čefidelj do uvoza v gospodarsko cono Livada včeraj asfaltirali. Danes je predviden premik zapore nad uvoz v cono do križišča z Mirnopeško cesto, kar naj bi bistveno izboljšalo pretočnost prometa na tem območju.

Na območju zapore bo sicer promet potekal izmenično, so še sporočili iz novomeške občine.

S. G.

Galerija







starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Makaron Obnavljajo cesto in jo naredijo enako široko kakor prej. Samo v novem mestu. Preglej samo prijavljene komentatorje