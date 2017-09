FOTO: Potrgali okoli 8 ton grozdja

15.9.2017 | 10:55

Semič - Klub prijateljev metliške črnine, ki šteje kar okrog 750 članov, je letos že 15. leto zapored pripravil trgatev v enem od vinogradov belokranjskih vinogradnikov. V navadi je, da se trgači vsako leto odpravijo v drugo od treh belokranjskih občin. Tokrat je bila na vrsti semiška in tako so včeraj trgali v vinogradu Samoela Malnariča v Gorenjcih pri Semiču.

Pomoč več kot dobrodošla

Malnaričevi so bili pomoči več kot 60 članov Kluba prijateljev metliške črnine zelo veseli, saj v vinogradih, v katerih raste kar 40.000 trt, potrebujejo veliko pridnih rok. Včeraj so obrali 4.500 trt in natrgali okrog 8.000 kg grozdja. Sicer pa so po gospodarjevih besedah začeli z redno trgatvijo 4. septembra, zaključili pa naj bi jo konec prihodnjega tedna. Zaradi suše je pri njih letos sicer za 20 do 30 odst. manjša letina, kakovost pa je izredno dobra. Zdravstveno stanje grozdja je po Samoelovih besedah vrhunsko. Seveda bodo nekaj grozdja pustili tudi za predikate in če bo lepa jesen in primerno hladna zima, jim ne uide niti ledena trgatev.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija