Mladim želijo približati področje znanosti

15.9.2017 | 09:15

Mladi raziskovalci, dijaki in študenti, imajo možnost sodelovati v posebnem projektu. (Vir foto: FreePik)

Sevnica - Na Družinskem inštitutu Zaupanje v Sevnici pripravljajo raziskovalni projekt, s katerim bodo mladim omogočili izkušnjo raziskovalnega procesa na področju medosebnih odnosov. Temo raziskave bodo skupaj z mentorjem izbrali mladi sami glede na svoja zanimanja. Cilj projekta je pripraviti vsaj en kakovosten znanstveni članek, ki bo tudi objavljen v znanstveni ali strokovni publikaciji ter ga predstaviti tudi strokovni javnosti na kakšnem izmed strokovnih simpozijev oz. kongresov.

Mladi se bodo v projektu naučili metodologije znanstvenega dela, vključno z iskanjem ustreznih znanstvenih virov, priprave metode raziskave, oblikovanja rezultatov in ustreznega interpretiranja pridobljenih rezultatov. K vključitvi v delovno skupino so vabljeni študentje družboslovnih in humanističnih smeri ter gimnazijci, ki jih zanima znanstveno področje. Mentor skupine je Damijan Ganc, strokovni sodelavec v programu »Večgeneracijski center Posavje« in samostojni raziskovalec.

Zainteresirane mlade vabijo k prijavi za vključitev v projekt. Prijave preko e-pošte: info@zaupanje.net ter po telefonu 041- 772- 245.

V raziskovalno skupino bodo v začetni fazi izvajanja programa predvidoma sprejeti štirje nadebudni mladi raziskovalci, so še sporočili iz Družinskega inštituta Zaupanje.

S. G.