Pri podiranju smreke izgubil življenje

15.9.2017 | 10:00

Ribnica - Pri kraju Vintarji v občini Ribnica se je včeraj pri vleki hlodovine, ki se je pri podiranju zataknila, prevrnil traktor na voznika. Pri tem se je 58-letni moški tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju dogodka, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so po ogledu kraja ugotovili, da je 58-letni moški v četrtek popoldne v gozdu v bližini kraja Vintarji sam žagal drevje. Pri podiranju velike smreke na strmem bregu se je ta zataknila. Moški je z jekleno pletenico ovil deblo požagane smreke in drugi konec pripel na traktor. S traktorjem je poskušal požagano drevo potegniti, vendar se je zaradi teže debla traktor prevrnil in padel nanj. Moški je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju dogodka.

Po za zdaj zbranih podatkih policije dogodek nima znakov kaznivega dejanja, o ugotovitvah pa bo seveda obveščeno tudi pristojno tožilstvo.

S. G.