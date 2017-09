Protokol za južni del 3. razvojne osi še ni dokončen

Črnomelj - Županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič in župan občine Metlika Darko Zevnik sta se pred dnevi srečala z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem, in sicer na temo 3. razvojne osi.

Županoma je bil predstavljen predviden protokol o poteku načrtovanja in izgradnje južnega dela 3. razvojne osi, katerega je potrebno še uskladiti. Podpis le-tega je predviden med Ministrstvom za infrastrukturo, vsemi belorkanjskimi občinami in Mestno občino Novo mesto.

Investicij ne manjka

Poleg tretje razvoje osi je črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič izpostavila še začetek modernizacije zadnjih 1,6 km makadamske regionalne turistične ceste med Vinico in Starim trgom ob Kolpi, začetek obnove 1,7 km regionalne ceste od Lokev do zahodne obvoznice Črnomelj, vključno s pločniki in javno razsvetljavo in avtobusnima postajališčema v Lokvah in izgradnjo 3. pasu pred MMP Vinica. Za vse tri investicije so javni razpisi za izbiro izvajalcev že izvedeni.

V Metliki opozarjajo na vse večjo prometno obremenitev



Župan občine Metlika Darko Zevnik pa je izpostavil zamik aktivnosti od odpiranja ponudb do podpisa pogodb za investiciji v Gradacu ter Grmu. Hkrati je ministra ponovno seznanil s povečanjem tako tovornega kot tudi potniškega prometa na mejnih prehodih po vzpostavitvi poostrenega nadzora na mejah. V času prometnih konic, predvsem ob vikendih, se na mejah pojavijo kilometrske kolone, ki ponekod povsem onemogočajo dostop do trgovin, poslovnih objektov in stanovanjskih hiš.

