Različne potrebe po mobilnosti so izziv regije

15.9.2017 | 12:20

Utrinek z lanskoletnega Dneva brez avtomobila v Črnomlju. (Foto: M.B.-J., arhiv DL)

Novo mesto - Evropski teden mobilnosti (ETM) je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Aktivnosti potekajo skozi vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se ETM zaključi z Dnevom brez avtomobila. Slogan letošnjega je »Združimo moči, delimo si prevoz«, Razvojni center Novo mesto (RC) pa je kot regijski koordinator tokrat povezal 10 občin naše regije.

»Evropski teden mobilnosti je zgolj teden, na katerem močneje osvetlimo dogodke, ki se izvajajo skozi celo leto. Tako smo denimo pred dvema letoma napovedali projekt Ekomobilnosti, s katerim spodbujamo uvajanje električne mobilnosti v regiji in ki že kaže prve rezultate. Skozi različne dogovore in oblike sodelovanja smo povezali približno enajst občin naše regije, da v svojih krajih postavljajo električne polnilnice, hkrati pa smo jih motivirali tudi, da so začeli kupovati električne avtomobile,« je po včerajšnjem regijskem posvetu na temo bila Mobilnost v vseh generacijskih obdobjih, ki je bil del redne seje Sveta regije, povedal direktor RC Franci Bratkovič.

Ravno slednje je po njegovih besedah izziv regije. »V različnih obdobjih svojega življenja imamo različne potrebe po mobilnosti, po drugi strani pa se pri nas srečujemo s težavami, ker smo zelo razseljeni. Naša naselja so majhna, zaradi česar je težko zagotoviti linijske prevoze. In tu veliko delamo na tem, da bi našli nek drug način mobilnosti. Mladi to že poznajo preko različnih spletnih portalov, verjetno bo nekaj podobnega potrebno najti tudi za druge generacije,« je menil Bratkovič.

Občine bodo ob ETM pripravile številne dogodke, osrednji v naši regiji so navedeni v priloženi priponki, celoten program posameznih občin pa si lahko ogledate na povezavi https://www.tedenmobilnosti.si/2017/.

M. Ž.