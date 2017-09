Gozdarski del Snežnika bo prešel na SiDG

15.9.2017 | 14:30

Kočevje - Na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi( SiDG) v Kočevju je danes potekala tiskovna konferenca, na kateri so predstavili ukrepe v zvezi z reorganizacijo skupine SiDG, ki zadevajo prevzem podjetja za proizvodnjo in storitve Snežnik d.d. iz Kočevske Reke. Izvedene in načrtovane aktivnosti SiDG v zvezi s prevzemom Snežnika vključno z odločitvami, ki so jih pred tem sprejeli na današnji seji nadzornega sveta družbe Snežnik so predstavili glavni direktor SiDG Zlatko Ficko, do danes direktor družbe Snežnik Julijan Rupnik in predsednik nadzornega sveta Snežnika Miha Zupančič.

»12. oktobra se izteče rok, ko bo družba Snežnik d.d. v 100-odstotni lasti SiDG,« je povedal Ficko po opisu že izvedenih ukrepov za ureditev statusa bivšega koncesionarja, podjetja Snežnik, ki je bil v večinski lasti države. S tem pa, kot je dodal, bodo zaključili prvo fazo letošnjega najpomembnejšega projekta, vezanega na vzpostavitev lastnih kapacitet SiDG za izvajanje sečnje, spravila in prevoz. Gozdarski del Snežnika bodo namreč pripojili SiDG, lesarski pa se bo razvijal v okviru samostojnega podjetja in sicer, kot je dejal Ficko, v smeri nišnega produkta, ki ga na trgu primanjkuje.

»Z javnimi razpisi ne dosegamo optimalnih rezultatov, še posebej pa ne v času sanitarne sečnje. V tem trenutku je v Sloveniji premalo izvajalcev, da bi opravili sanitarno sečnjo. Na posameznih delih se nam ne javlja nihče. SiDG potrebuje lastne kapacitete,« je povedal in dodal, da bi z lastnimi kapacitetami ta dela lahko opravili. V strategiji, ki jo je vlada kot skupščina SIDG pred nedavnim sprejela, je predvideno, da naj bi okoli 20 odst. vseh potrebnih del v državnih gozdovih opravili sami, 80 pa jih bo še vedno ostalo na trgu, kjer nastopajo drugi pravi subjekti. Kot je povedal, bodo imeli gozdarski del Snežnika pripojen in začeli izvajati lastno sečnjo in spravilo lesa s 1. januarjem 2018.

»Projekt je koristen tako za nas, kot tudi za Snežnik d.d., ki mu gozdarski del poslovanja povzroča negativni denarni tok, s čimer se v podjetju po spremembi načina gospodarjenja z državnimi gozdovi likvidnostna struktura iz meseca v mesec poslabšuje,« je povedal. Zato so že v začetku julija imenovali nov nadzorni svet, s čimer so pridobili boljšo kontrolo nad podjetjem in sprotne informacije o poslovanju, iz katerih pa je očitno, kot je dejal, da podjetje potrebuje takojšnje ukrepanje in novo strategijo. Snežnik je v lanskem letu sicer posloval z dobičkom, ki pa je bil rezultat predvsem poslovanja v prvem polletju, ko je na področju gospodarjenja z državnimi gozdovi še veljal koncesijski sistem, v letošnjem letu pa se likvidnostna struktura, kot je povedal Ficko, iz meseca v mesec zmanjšuje.

»Prenos gozdarstva iz Snežnika na Slovenske državne gozdove je projekt, ki bo koristil Slovenskim državnim gozdovom kot tudi Snežniku,« je dejal. Da v to verjame in da je bil njegov cilj, da Snežnik preide v 100-odstotno lastništvo države, pa je povedal tudi Julijan Rupnik, ki ga je nadzorni svet Snežnika na današnji seji razrešil s funkcije direktorja, za v.d. direktorja pa imenoval Ferdinanda Mikliča, ki je do danes vodil hčerinsko družbo Snežnika, invalidsko podjetje Sinpo.

»S spremembo sistema gospodarjenja z državnimi gozdovi je nastala potreba po reorganizaciji družbe Snežnik, d.d. Ker se bo na osnovi sprejete strategije družbe SiDG družba Snežnik praktično razdelila na dva dela - gozdarski in lesno-predelovalni, sem z nadzornim svetom družbe sklenil dogovor, da svojo profesionalno pot nadaljujem na področju gozdarstva,« je povedal Rupnik. Dodal je, da spoštuje odločitev nadzornega sveta in da nima zamer do nikogar. Ostal bo zaposlen na Snežniku in sicer, kot je povedal predsednik nadzornega sveta Miha Zupančič, na delovnem mestu, ki ga je opravljal pred imenovanjem za direktorja, nadzorni svet pa mu bo, kot je povedal, v 15 dneh posredoval ponudbo, po kateri bo v skladu z današnjim dogovorom, Rupnik sodeloval v procesu prenosa gozdarskega dela Snežnika na SiDG, kjer bo s svojimi sodelavci iz Snežnika tvoril jedro novonastajajoče gozdarske operative.

Tako kot že pred njim Ficko, ki je dejal, da je cilj projekta preprečiti odpuščanja ter izboljšati dobičkonosnost Snežnika z razvojem novih produktov ter prodorom na nove trge, je Zupančič poudaril, da ni bojazni, da bi prišlo v Snežniku do odpuščanja. Prav ta bojazen je bila po njegovem tudi razlog, da so delavci izrazili podporo Rupniku oz., da so bili proti njegovi odstavitvi. "Delavcem je bilo premalo pojasnjeno, kako bo z družbo Snežnik naprej,« je dejal in dodal, da jim bodo sedaj to pojasnili. V Snežniku je sedaj okoli 200 zaposlenih, od tega 65 v invalidskem podjetju, 37 je gozdarjev, ostali pa so na lesarske delu.

Besedilo in foto: M. Leskovšek-Svete

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 5h nazaj Oceni kočevje SRAMOTA 5h nazaj Oceni kočevje SRAMOTA 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Kočevje1 Sramota Židan -Cerar -Erjavec Žal mi je da sem vam dal glas in vsi moji v družini , nebomo vas več volili Preglej samo prijavljene komentatorje