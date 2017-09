Nagradni izlet v Mojstrano

15.9.2017

Dolenjske Toplice - V sredo, 6. septembra, smo izbrani učenci od drugega do devetega razreda odšli na nagradni izlet v Mojstrano. V Mojstrani smo si ogledali Slovenski planinski muzej. Sprejela nas je gospa, ki je vodila ogled muzeja. Naprej smo si ogledali kratek film o slovenskih Alpah. Potem smo si odšli ogledat muzej. Videli smo pomanjšani Aljažev stolp, prvo planinsko opremo, odšli smo tudi v sobo, v kateri smo lahko občutili pravo, planinsko nevihto.

Po končanem ogledu muzeja smo se z avtobusom odpeljali do slapa Peričnik. Bilo je zelo lepo. Nato smo se z avtobusom zapeljali skozi dolino Vrat do Aljaževega doma. Tam smo malicali in imeli čudovit razgled na severno Triglavsko steno. Potem pa je bil že čas da se odpravimo domov. Imeli smo čudovit in zanimiv izlet.

Iza Špelko in Neja Ban, OŠ Dolenjske Toplice