V Novem mestu kmalu 120 novih stanovanj

15.9.2017 | 16:05

Novo mesto - Kranjsko naložbeno podjetje Dolnov je danes predstavilo 120 novih stanovanj za zasebnike, ki jih gradi v Mrzli dolini na novomeškem Brodu. Kot smo v Dolenjskem listu že poročali, bo en stanovanjski blok z 72 stanovanji nared do konca leta, stanovanja bodo vseljiva februarja, preostalih 48 pa sredi prihodnjega leta.

Kvadratni meter stanovanj bo skupaj z davkom stal 1800 evrov, prodajna vrednost naložbe pa skupaj z davkom znaša približno 15 milijonov evrov.

Od teh 72 stanovanj so jih do zdaj prodali polovico, do konca leta pa predvidevajo njihovo do 95-odstotno prodajom. Prokurist podjetja Dolnov Peter Žibert pa je danes napovedal, da nameravajo v Mrzli dolini do leta 2020 zgraditi še dodatnih 120 stanovanj.

Po njegovih besedah bodo danes predstavljena stanovanja zgrajena kakovostno, projektirana pa so po najstrožji evropski zakonodaji. Njihova glavna prednost bosta ugodna lega in velikost stanovanj, ki je zasnovana na temelju analize potreb mladih družin. Kot tehnično prednost je Žibert navedel "izredno energetsko varčnost". Stavba bo zaščitena s 15-centimetrskim izolacijskim ovojem, vgradili bodo trislojna okna z roletami, namesto balkonov bodo zgradili lože, že v projektu pa so odpravili vse toplotne mostove.

Ogrevanje bo talno in z zemeljskim plinom, vsako stanovanje pa opremljeno z lastno pečjo. Vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna in protihrupna, stanovanja bodo opremljena z videofonom. Tla bodo obložena s hrastovim parketom, kopalnice pa bosta odlikovala sodobni videz in oprema. Kot še poroča STA, so posojila za nakup omenjenih stanovanj na voljo pri Gorenjski banki.

S. G.