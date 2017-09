Zagorel avto; oseba ujeta v pokvarjenem dvigalu

15.9.2017 | 20:10

Danes dopoldne, ob 10.54 je na cesti Metlika—Novo mesto v bližini naselja Trnovec, občina Metlika, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Metlika in Lokvica so požar omejili in pogasili. Vozilo je uničeno v celoti.

Ob 11.45 je na Aškerčevi ulici v Krškem v dvigalu večstanovanjskega objekta ostala ujeta ena oseba. Posredovali so gasilci Poklicne gasilske enote Krško, ki so s tehničnim posegom občana rešili iz okvarjenega dvigala. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 14.07 se je na relaciji Krško-Sevnica v naselju Spodnje Pijavško, občina Krško, na cesto podrto drevo. Oviro je s cestišča odstranil dežurni pri CGP Novo mesto.

Ob 15.49 so gasilci PGD Kostanjevica na Krki v Kostanjevici na Krki s pomočjo čolna pričeli čistiti naplavine, ki so se nabrale na enem od dveh mostov čez reko Krko.

Opozorilo Komunale Trebnje

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Brezje - Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem v občini Mokronog - Trebelno, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Obilno deževje bi lahko povzročilo nevšečnosti

Po podatkih Agencije RS za okolje se v soboto in nedeljo pričakujejo obilno deževje. Predvidoma bo najmočneje deževalo od noči na soboto do sobote opoldne in od noči na nedeljo do nedelje popoldne. Možne bodo nevihte z dolgotrajnejšimi krajevnimi nalivi. Padavine se bodo potem znova okrepile v ponedeljek popoldne in ponehale v torek dopoldne.

S. G.