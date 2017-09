Vodo je še vedno treba prekuhati

16.9.2017 | 08:00

Trebnje - Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Dol pri Trebnjem, da še vedno velja ukrep prekuhavanja vode pred uporabo pri prehrani. Pri odvzetem vzorcu 4. septembra so zaznali prisotnosti koliformnih bakterij, enterokokov, in števila kolonij pri 22 stopinjah in 37 stopinjah Celzija na omrežju.

Obvestilo velja do preklica.

M. Ž.