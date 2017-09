Krkine nagrade srednješolskim raziskovalcem

16.9.2017 | 10:00

Prejemniki Krkinih nagrad. Nagrade in priznanja sta podelila predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad. (Foto: Krka)

Mentorice, ki so prejele posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. (Foto: Krka)

Novo mesto - V Krki so včeraj srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši, letos so tako prijavili kar 29 nalog, na slovesnosti pa so za 13 raziskovalnih nalog nagrade podelili 28 dijakom. Za spodbudo pri njihovem nadaljnjem udejstvovanju na raziskovalnem področju so 30 srednješolcem, avtorjem 16 raziskovalnih nalog, podelili Krkina priznanja.

Z nagradami in priznanji želijo, kot so sporočili iz novomeške Krke, prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, obenem pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Tako so letos šestim mentorjem podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 13. oktobra.

»V Krki se že od ustanovitve podjetja zavedajo, da so ustvarjalni strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato ni naključje, da je poslanstvo Krkinih nagrad spodbujati mlade raziskovalce k ustvarjalnosti, raziskovanju in strokovni rasti. Spodbuda mladim za raziskovalno delo je dobrodošla že v osnovnošolskem, še posebej pa v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da so tudi letos dijaki dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate.

V priponki so imela vseh prejemnikov Krkinih nagrad in priznanj ter mentorjev, ki so prejeli posebne plakete.

M. Ž.