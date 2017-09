Na Stični mladih pričakujejo do 8000 udeležencev

16.9.2017 | 08:40

Lani je v Stično prišlo okoli 6000 mladih. (Foto: J. A., arhiv DL)

Stična - Skupnost katoliške mladine pri samostanu v Stični danes pripravlja celodnevno 36. srečanje Stična mladih, na katerem pričakujejo do 8000 udeležencev iz Slovenije in zamejstva. Na srečanju z geslom Velike reči mi je storil Mogočni bodo praznovali mladost in vero ter se krepili v pričevanju, je glavna koordinatorica dogodka Tina Hočevar povedala za STA.

Mladi udeleženci, ki se bodo začeli zbirati ob deveti uri, bodo lahko izbirali med več kot 20 različnimi delavnicami. Posebna gostja srečanja bo manekenka poljskega rodu Ania Goledzinowska, ki je izkusila krutost modne industrije, a hkrati "spoznala tudi Boga in njegovo usmiljenje, kar ji je dalo moči za nov začetek".

Pripravili bodo tudi delavnico Ekumenski dialog - danes in jutri, ki jo bo popestrila skupina mladih iz evangeličanske cerkve. Sicer pa pripravljajo še nogometni in odbojkarski turnir ter posebno tržnico s predstavitvijo različnih organizacij. Ob 14.15 bo maša, ki jo bo vodil murskosoboški škof Peter Štumpf, do 18. ure pa bosta sledila še praznovanje in zaključni koncert Stična benda, je še povedala Hočevarjeva.

Po podatkih prirediteljev pri ustvarjanju srečanja sodeluje več kot 250 prostovoljcev in več kot 35 partnerskih organizacij. Stična mladih je sicer sopomenka za veselje, izkušnjo skupnosti, praznovanje vere in krepitev prostovoljstva mladih, so še dodali.

