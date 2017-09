Za manj smradu pri polivanju gnojevke

Mirna Peč - Občina Mirna Peč je izrazito kmetijska občina in zato je treba v zakup vzeti tudi to, da smrdi ob polivanju gnojevke po kmetijskih površinah. Da bi ga zmanjšali, subvencionirajo nakup preparatov za zmanjševanje smradu gnojevke in gnojnice.

»Plini, ki se pri tem sproščajo, sicer niso v takšnih koncentracijah, da bi bili škodljivi za zdravje, so pa vseeno zelo neprijetni in moteči za prebivalce, pa tudi obiskovalce naših treh dolin, ki jih je zadnja leta predvsem na račun poznanih rojakov Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka vse več. Zato smo se že pred leti odločili, da bo občina spodbujala in subvencionirala nakup preparatov za razgrajevanje gnojevke,« je pojasnila Mira Barbo iz občinske uprave.

Od leta 2012, ko so začeli, se je število uporabnikov preparatov povečalo, a še vedno njihova uporaba pri govedorejcih in prašičerejcih ni tako razširjena, kot si želijo, zadnji dve leti pa celo upada. Če so za subvencije pred petimi leti dali 2.673 evrov in v treh nadaljnjih letih od 3.277 do 3.554 evrov, je lanski znesek znašal le 1.365 in letos do zdaj 1.094 evrov. »Nakup preparatov subvencioniramo v višini 50 odstotkov, in sicer neposredno trgovini oz. podjetju, kjer so naši kmetje kupili preparat, ki nam izstavi račun s podatki kupca. Preparati, ki se uporabljajo kot dodatek h gnojevki, predstavljajo minimalen strošek za rejca, saj se strošek uporabe na eno glavo velike živine, denimo kravo molznico, giblje med 7,8 do 8 evrov na leto. Preparati, ki se uporabljajo kot dodatek krmi, so nekoliko dražji, a jih težko neposredno primerjamo, ker vsebujejo tudi mikroelemente, kot so selen, cink, kalcijev karbonat, magnezijev karbonat, bentonit …,« je povedala.

Za zmanjševanje smradu se uporabljajo različni pripravki, z njimi pa se izboljša tudi uporabnost gnojevke kot gnojila. »Proizvajalci navajajo, da imajo gnojevke, ki so jim dodali priprave, tudi druge pozitivne gnojilne lastnosti. Raziskava, ki jo je pred leti izvedel Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, je pokazala, da preparati spreminjajo zorenje gnojevke iz anaerobne (gnijoče) v aerobno (trohnečo) obliko, zato se izboljša tudi higiena v samem hlevu, zmanjša se populacija muh in patogenih mikroorganizmov. Gnojevka je bolj tekoča in homogena, zmanjša se potreba po mešanju gnojevke ali mešanje sploh ni potrebno, zniža se tudi PH-vrednost gnojevke, amonijak se veže v amonijev karbonat in v beljakovine mikroorganizmov. Pri polivanju takšne gnojevke po zelenih rastlinah ne prihaja do ožigov, hranila v gnojevki se manj izpirajo v tla, tako je manjša nevarnost za onesnaženje voda. Aerobno preperela gnojevka pospešuje tvorbo humusa in izboljšuje rodovitnost tal,« je ugotovitve povzela Mirna Barbo in dodala, da so določeni preparati dovoljeni tudi za ekološko kmetovanje. Izpostavila je še, da je ob redni uporabi preparatov za gnojevko in gnojnico smrad glede na ocene manjši vsaj za polovico, vonj, ki nastaja, pa je manj agresiven in intenziven ter tudi hitreje izgine.

Na mirnopeški občini poudarjajo, da se zavedajo, da so kmetijsko intenzivna občina, in zato kmetijsko dejavnost podpirajo z različnimi spodbudami in olajšavami. Želijo pa spodbuditi, da se ob kmetijstvu razvija še kakšna druga dejavnost, denimo turizem, zato bi radi, da bi se vsi nekoliko potrudili po svojih močeh, tudi kmetovalci, in da gredo v korak s časom.

Članek je objavljen v aktualni, 37. številki Dolenjskega lista z dne, 14. september 2017.

