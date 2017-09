Veseloigra s petjem Na Trški gori prestavljena

16.9.2017 | 11:00

Trška gora pri Novem mestu - Ljudska veseloigra s petjem Na Trški gori, prirejena opereta Metke in Danila Bučarja iz leta 1936, ki bi morala biti uprizorjena drevi na novomeški Trški gori, je prestavljena na naslednji konec tedna, so sporočili iz Turistično-kulturnega društva Trškogorsko srce in dodali, da natančen datum sporočijo jutri.

Vstopnice, kupljene za današnjo predstavo, veljajo tudi za predstavo naslednji vikend, če pa bi jo želeli vrniti, lahko to storite v TIC-u Novo mesto, so dejali v društvu in se še zahvalili za razumevanje.

Igra bi namreč morali ob 19. uri izvesti na prostem pred cerkvijo Marijinega rojstva. Izvirno opereto je prvič v Ljubljani leta 1936 uprizorilo Šentjakobsko gledališče. Po drugi svetovni vojni je bila skoraj pozabljena, omenjeno trškogorsko društvo pa jo bo skupaj s prečenskim Dober dan teatrom, z Vesel teatrom iz Dolenjskih Toplic, s prečenskimi pevci Vaški zvon, z moškim pevskim zborom župnije Šentpeter-Otočec in s trškogorskimi ljudskimi pevkami ljubiteljsko izvedlo kot ljudsko veseloigro s petjem. Režijo je prevzel Franc Plut, pri etnološkem delu pa jim je svetovala tudi etnologinja in kustosinja Dolenjskega muzeja Ivica Križ.

M. Ž.

