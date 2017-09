Naplavine ogrožale lesena mostova

16.9.2017 | 18:30

Pri Gradu Otočec so nekaj 12. uri naplavine ogrožale lesena mostova. Gasilci GRC Novo mesto so odstranili štiri debla in vejevje, ki so se ob visokem vodostaju reke Krke zagozdila ob stebrih.

Podtalnica zalila klet gostilne

Podtalnica je ob 16.23 v ulici Pod Gradom v Trebnjem zalila klet gostinskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so iz objekta izčrpali okoli 20 kubičnih metrov vode.

Na avtocesti avto v odbojno ograjo

Na avtocesti pri Medvedjeku je ob 17.16 osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in pristalo na strehi izven cestišča. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so na kraju pregledali voznika, ki pa nadaljnje oskrbe s sreči ni potreboval. Obveščene so bile pristojne službe.

Trčili dve vozli

V ulici Stari trg v Trebnjem pa sta ob 16.28 trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, odstranili vozilo s cestišča in cestišče počistili. V nesreči ni bilo poškodovanih.

M. Ž.