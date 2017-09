Krka bo poplavljala

16.9.2017 | 19:30

Slika je ilustrativna (Foto: I. V., arhiv DL)

Po podatkih Urada za meteorološko prognozo Agencije RS za okolje je od sinoči do danes zjutraj v večjem delu Slovenije padlo od 20 do 60 litrov dežja na kvadratni meter. Deževje, tudi krajevne nevihte z nalivi, se bo nadaljevalo do nedelje popoldne, nato pa bodo do ponedeljka zjutraj le manjše krajevne padavine. V ponedeljek se bo dež znova okrepil in ponehal šele v noči na sredo.

Do jutri popoldne bo padlo še od 30 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, višje vrednosti predvidoma v jugovzhodni Sloveniji pa tudi v hribovitem svetu zahodne in jugozahodne Slovenije ter na območju Kamniško - Savinjskih Alp. Prva ocena količine padavine za obdobje od ponedeljka zjutraj do konca v noči na sredo pa je dodatnih 40 do 80 l/m2.

Po podatki Oddelka za hidrološko napoved Agencije RS za okolje Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem Barju. Danes reke po vsej državi močneje naraščajo, ob tem bodo posamezne reke zlasti v osrednji in jugovzhodni Sloveniji poplavile, predvidoma na območjih pogostih poplav.

Ob ponovni okrepitvi padavin v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan se bodo poplavne razmere pričele stopnjevati. Reka Krka s pritoki se bo v srednjem in spodnjem toku razlivala na območjih pogostejših poplav. Na izpostavljenih območjih se lahko razlije v širšem obsegu. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem pa se bodo ojezerila.

M. Ž.