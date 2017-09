Spremenjen prometni režim ob koncu del ob priključku Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto

16.9.2017 | 20:15

Obvoz (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Izvajalec del na priključku Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto bo v začetku tedna začel polagati kocke in zaključni sloj asfalta, zato bo na tem območju prišlo do spremembe prometnega režima, so sporočili iz novomeške občine.

Predviden je krožni, enosmerni promet z uvozom med banko NLB in Zavarovalnico Sava ter izvozom med OŠ Center in Zavarovalnico Sava desno na Seidlovo cesto.

Dostop na Kettejev drevored bo do zaključka polaganja kock onemogočen, dostop do objektov višje ob Kettejevem drevoredu pa bo možen prek Koštialove ulice in Mestnih njiv.

M. Ž.