Voda zalivala hiše, v Šentjerneju brez elektrike, kamenje na cesto

17.9.2017 | 08:30

Ilustrativna fotografija (Foto: T. J. G./arhiv DL)

Ob 20.01 je meteorna voda v Dragatušu, občina Črnomelj, zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Dragatuš so vodo izčrpali in očistili prostore.

Ob 20.10 je v Šentjanžu, občina Sevnica, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Šentjanž.

Ob 20.28 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, meteorna voda poplavila dvorišče in ogrožala bližnji stanovanjski objekt. Gasilci PGD Črnomelj so očistili jašek.

Ob 20.50 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, meteorna voda poplavila dvorišče. Gasilci PGD Črnomelj so lastniku svetovali naj poskrbi za odvodnjavanje.

Ob 20.53 je meteorna voda zalila prostore hiše v ulici Pod Radovnico v Mirni. Gasilci PGD Mirna so izčrpali vodo, pomagali pri čiščenju prostorov in očistili meteorni jašek.

Ob 21.26 je v naselju Sela pri Ratežu, občina Novo mesto, meteorna voda zalila kletne prostore gostišča. Gasilci PGD Ratež so iz prostorov izčrpali vodo in pomagali pri čiščenju.

V Šentjerneju brez elektrike

Ob 20.30 je zaradi napake na daljnovodu prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo na širšem območju občine Šentjernej. Delavci Elektro Ljubljana so okvaro odpravili.

Kamenje na cesto

Ob 20.33 je na cesti Žužemberk-Zagradec v bližini odcepa za naselje Vrhovo pri Žužemberku, občina Žužemberk, prišlo do zdrsa kamenja. Dežurni delavec cestnega podjetja je material s ceste odstranil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Iskra Kostanjevica, Kostanjevica mizarska in Kostanjevica Klepar med 7.15 in 9. uro.

Reke bodo poplavljale



Po podatkih Arsa je od petka zvečer do sobote zvečer krajevno padlo tudi okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter. Deževje se bo ponekod nadaljevalo do danes popoldne. Reke bodo ob nadaljnjih padavinah prestopale bregove, kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem se bodo predvidoma ojezerila, poplavila bo tudi reka Krka in nekateri njeni pritoki.

Na Agenciji za okolje (Arso) napovedujejo, da bo do nedelje popoldne padlo še od 20 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, višje vrednosti predvidoma v južni in deloma osrednji Sloveniji. Nato pa bodo do ponedeljka zjutraj le občasne krajevne padavine. V ponedeljek se bo dež znova okrepil in ponehal šele v noči na sredo. Ocena količine padavine za obdobje od ponedeljka zjutraj do konca epizode v noči na sredo je dodatnih 40 do 80 litrov na kvadratni meter.

Zaradi obilnih padavin Ljubljanica in njeni pritoki na Ljubljanskem barju poplavljajo na območjih pogostih poplav. Poplavljajo tudi reke na območju Grosuplja in Radenskega polja ter nekatere reke v Zasavju.

Danes bodo reke na območjih osrednje, južne in vzhodne Slovenije še naraščale, ob tem bodo posamezne reke še poplavljale predvidoma v območju pogostih poplav, lahko poplavijo tudi v večjem obsegu.

Ob močnejših nalivih lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki.

V soboto so nalivi povzročili nekaj težav v prometu, prav tako so zaposlili gasilce, ki so se predvsem ukvarjali s črpanjem meteorne vode iz kleti ter čiščenjem zamašenih jaškov, ki so povzročali poplave.

