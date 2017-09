Riko in Trimo opravila nalogi, Krka še brez točke

17.9.2017 | 09:10

Škofjeločani so na domačem terenu sinoči ustavili Krko. (Foto: Danilo Kesić)

V drugem krogu lige NLB sta prvi zmagi v sezoni vpisali Riko Ribnica in Trebnje medtem ko Krka in Dobova še naprej ostajata brez točk.

Riko Ribnica : Dobova 36:31 (18:14)

Večji del prvega polčasa je minil v izenačeni predstavi, rokometaši iz dežele suhe robe pa so si nekoliko višjo prednost priigrali tik pred odhodom na veliki odmor, ki so ga zaključili s štirimi goli prednosti (18:14). Tekma je bila odprta do 43. minute (24:22), nato pa so v ŠC Ribnica zagospodarili domači rokometaši in si pet minut kasneje priigrali šest golov prednosti (29:23) ter razrešili vse dvome o svoji zmagi.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Fink 3, Vujačić 4, Knavs 2, Henigman 1, Skušek 14 (10), Koprivc 1, Pahulje, B. Nosan 1, Kovačič 4, Kljun 1, M. Nosan 4, Batinič, Setnikar 1, Košmrlj.

Dobova: Delič, Prezelj, Blaževič, Miklavčič 1, Dular 2, Markušić 8, Humek, Seferović 1, Baznik, Mustapić 1, Jazbec 2, Krnc 5, Kučič, Smojver 3, Hotko 6 (2), Blaževič 1, Hrupič 1.

Urbanscape Loka : Krka 32 : 27 ( 16:14)

Varovanci trenerja Mirka Skoka so v tekmo vstopili odločno in se z domačini enakovredno borili do 18. minute prvega dela, ko so izid poravnali na 9:9, to pa je bilo tudi zadnje izenačenje Novomeščanov, ki so polčas zaključili z dvema zadetkoma zaostanka. Trener gostiteljev Robert Beguš je imel tudi v nadaljevanju dovolj razpoloženih igralcev, ki so prednost iz prvega dela še povečevali, saj je Krko pestila slaba realizacija, na dovolj visokem nivoju pa ni bila niti obramba. Tekma je bila sicer odprta do 50. minute, a se Novomeščani nikakor niso mogli dovolj približati Škofjeločanom.

Krka: Rašo L. 3, Furdi, Didovič 2, Okleščen 8, Bevec , Pršina 2, Irman, Jakše 2, Udovč, Rašo D., Papež 10, Matko 1, Ban 2, Klobčar 1, Tomić 10 obr.), Brajer.

Trimo Trebnje - LL Grosist Slovan 37:30 (19:18)

Trebanjci so proti Slovanu prišli do pričakovane zmage. Ekipa, ki načrtuje boj za skupino za prvaka, je odpor Ljubljančanov, katerih glavni cilj je obstanek v ligi, strla sredi drugega polčasa.

V prvem polčasu so gledalci c Trebnjem videli precej izenačeno tekmo. Domači so največ vodili za dva zadetka, gosti pa so večkrat pobegnili na tri gole razlike. Toda Dolenjci so se vedno vrnili in na glavni odmor šli s prednostjo zadetka.

To so oplemenitili že v uvodnih desetih minutah nadaljevanja, s tremi zaporednimi goli Tevža Grandovca so pobegnili na 25:22. Minuta odmora Bojana Čotarja ni pomagala, saj so Trebanjci takoj zatem prišli že na 28:22. Tekma je bila tako odločena, največjo prednost pa so imeli gostitelji pri 35:26 oziroma 36:27.

Trimo: Cvetko 6, Djurdjević 1, Florjančič 4, Horžen 4, Skol 1, Mat. Kotar 7 (3), Sikošek Pelko 2, Mi. Kotar, Mar. Kotar, Sašek 2, Mlakar, Brana, Rozman 5, Ratajec, Grandovec 5, Urbič.

LL Grosist Slovan: Prevolnik 3, Serdinšek-Ekart, Marinček 2, Bogdanič-Jenko 6 (1), Marušič 4, Nunčič, Marojevič 1 (1), Podpečan, Krivic, Fidel 1, Cigale, Kaučič 1, Novak 5, Sankovič 6, Atanasov 1.

* Lestvica:

1. Urbanscape Loka 2 2 0 0 59:48 4

2. Trimo Trebnje 2 1 1 0 58:51 3

3. Riko Ribnica 2 1 1 0 58:53 3

4. Jeruzalem Ormož 2 1 1 0 50:48 3

5. Maribor Branik 1 1 0 0 34:31 2

6. Koper 2013 1 0 1 0 21:21 1

7. Herz Šmartno 2 0 1 1 56:58 1

8. LL Grosist Slovan 2 0 1 1 60:67 1

9. Krka 2 0 0 2 58:66 0

10. Dobova 2 0 0 2 52:63 0

B. B.

Galerija