Krčani iz Celja s celo kožo

17.9.2017 | 09:45

Mrežo je atraktivno zatresel Filip Dangubić, a iz prepovedovanje položaja. (Foto: m24.si)

Krško - Gledalci v Celju so videli tekmo brez golov, a s kopico priložnosti predvsem domačega moštva, ki na svoji zelenici v tej sezoni še ne pozna poraza. Že četrtič v sezoni pa so se s tekmecem razšli brez zmagovalca, s točko pa so lahko glede na prikazano precej bolj zadovoljni Krčani.

Pred krškimi vrati je bilo nevarno že v četrti minuti, ko je Nino Pungaršek streljal z glavo, zadel Jucieja Lupeto, od kogar se je žoga odbila v vratnico. A Portugalec je bil v prepovedanem položaju, tako da zadetek ne bi veljal. Nekaj minut kasneje je Filip Dangubić s "škarjicami" že premagal Marka Zalokarja, a je bil tudi on v ofsajdu. V 18. minuti je Krško reševal Zalokar, ki je bil v glavni vlogi tudi v drugem polčasu ko se je v 51. minuti izkazal v dvoboju ena na ena z Rudijem Požegom Vancašem. Dobrih 20 minut pozneje je po podaji z desne strani pred vrati žogo zgrešil Filip Dangubić, v 79. minuti pa je precej z desne strani kazenskega prostora streljal Lupeta, toda Zalokar je bil spet na mestu. V 85. minuti je z roba kazenskega prostora poskusil Dangubić, toda tudi on je meril previsoko.

Krčani so še najbolj zagrozili v 31. minuti, ko je Nikola Mandić z dobrih desetih metrov žogo poslal čez gol, eno lepo priložnost pa so zapravili še v drugem polčasu.

* Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner, Džinić, Brecl, Pungaršek, Pišek (od 56. Cvek), Požeg Vancaš (od 63. Štraus), Dangubić, Žinko, Lupeta.

* Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Krajcer, Jakolič, Mujan (od 81. Gajič), Balić, Kovačič, Jurina, Mandić (od 63. Nakić), Škrbić (od 90. Sokler).

Lestvica

1. Olimpija 9 7 2 0 21:4 23

2. Maribor 8 5 3 0 13:5 18

3. Gorica 8 4 1 3 9:7 13

4. Rudar Velenje 9 4 1 4 9:11 13

5. Domžale 9 3 3 3 19:12 12

6. Krško 9 3 3 3 16:17 12

7. Aluminij 9 2 4 3 11:13 10

8. Celje 9 2 4 3 10:13 10

9. Triglav Kranj 9 0 4 5 7:18 4

10. Ankaran Hrvatini 9 0 3 6 8:23 3

