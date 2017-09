Po selfi na streho šole, ognjen zaključek gobarjenja

17.9.2017 | 10:40

Policisti so v petek popoldne obravnavali dve dekleti, stari 13 in 17 let, ki sta po žlebu splezali na streho osnovne šole Grm, kjer sta naredili nekaj selfijev, vmes pa še malo popisali fasado. Povzročili sta manjšo škodo. Policisti so dekleti na nevarno početje opozorili in o tem obvestili starše.

Gobarju zgorel avtomobil

V okolici Metlike je šel v petek dopoldne občan nabirat gobe. Ko se je po govarjenju vrnil k avtu, ki ga je parkiral ob cesti, je opazil, da se izpod motorja kadi, nakar se je vnel požar. Avto je zgorel v celoti, po prvih ugotovitvah naj bi bil vzrok nekje v električni napeljali, tuja krivda pa izključena.

Motorist v srnjaka

V petek popoldne je zdravniško pomoč iskal 48-letni motorist iz okolice Črnomlja. Policisti so ugotovili, da je ponoči z motorjem zadel srnjaka in padel. Dan lasneje se je oglasil v zdravstvenem domu, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan.

Kradla v Lidlu

V petek popoldne sta v krškem Lidlu dva mlajša moška iz nakupovalne košarice stranke ukradla denarnico z dokumenti in denarjem. Policisti so ugotovili, da gre za dva mlajša moška, višje postave, v jeansu in temnejših oblačilih, ki sta se s kraja odpeljala z manjšim avtom srebrne barve z nameščenimi rdečimi pokrovi koles. Oškodovanki sta povzročila za nekaj sto evrov škode, policisti pa prosijo vse, ki bi imeli informacije, ki bi pomagale pri prijetju osumljencev, da to sporočijo na telefonsko številko policijske postaje Krško (07 49 29 400) ali številko policije 113.

Štirje skriti čez mejo

Nekaj pred enajsto uro v petek dopoldne je varnostna služba novomeškega podjetja obvestila policiste na številki 113, da so v tovornem delu tovornjaka zalotili štiri osebe, domnevno ilegalne prebežnike. Dva so voznik in varnostniki zadržali na kraju, dva pa sta pobegnila in so ju policisti kasneje prijeli v mestu nekaj pred 13. uro. Šlo naj bi za štiri državljane Afganistana, ki naj bi se na v tovorno vozilo pretihotapili in skriti v tovornem delu prestopili državno mejo. Vsi štirje so zaprosili za azil. Policisti so se po zaključenem postopku zahvalili uslužbencu slovenskih železnic, ki je opazil sumljivi osebi in o tem obvestil policiste, ki so ju prijeli.

V soboto zjutraj so novomeški policisti opravili ogled vloma v leseno brunarico v kraju Veliki Cerovec. Ponoči je storilec na silo vstopil v objekt in odnesel štedilnik na trda goriva in nekaj ročnega orodja, a s tem pa lastnikom naredil za nekaj sto evrov škode.

Policisti iz Dolenjskih Toplic pa so opravili ogled vloma v hišo v Borštu pri Dvoru. V času nekajdnevne odsotnosti so storilci na silo vstopili v hišo, pregledali vse prostore, odnesli nekaj denarja in zlatnine, skupaj pa lastnikom naredili za nekaj tisoč evrov škode.

Vlom v kombi

Pred osnovno šolo na Drski v Novem mestu so neznanci v noči iz četrtka na petek vlomili v parkiran kombi. Odnesli so baterijski vrtalnik in baterijski vijačnik, oba znamke Makita. Lastniku so povzročili za nekaj sto evrov škode.

Razmere na cestah

Včeraj in danes nekaj nevšečnosti v prometu povzroča padajoče kamenje in zemlja na cesti ter podrto drevje. Velja opozoriti, da zaradi razmočenega terena obstaja velika verjetnost, da bo na izpostavljenih, običajnih, mestih na vozišču kamenje ali zemlja.

Nekaj po osmi uri so klicali iz naselja Curnovec, na območju brežiške občine, kjer je plaz spodkopal cesto in je promet močno oviran. Na kraju so policisti, vzdrževalci ceste pa bodo poškodbo ustrezno označili.

