Sevniški nadvoz začeli prenavljati, zapore od jutri tudi v Krškem

17.9.2017 | 10:45

Sevniški "nadvožnjak" je le dočakal začetek prenove, pri kateri brez prometnih nevšečnosti seveda ne bo šlo. (Foto: B. B., arhiv DL)

V Sevnici se je začela obnova nadvoza nad železniško progo, zato je spremenjen prometni režim na vstopu v mesto Sevnica, tako za osebni kot tovorni promet.

"Kljub postavljeni prometni signalizaciji je pričakovati zastoje, zato svetujemo, da se od doma odpravite nekaj prej, saj bo vožnja v in iz Sevnice zagotovo trajala nekaj dlje. Za tovorni promet so obvozi dodatno označeni, vozniki naj jih upoštevajo, da ne bo prihajalo do neljubih zastojev in s tem povezanih težav," poziva Robert Perc s PU Novo mesto.

Začetek večje obnove cestne infrastrukture mostu in krožišč se pričakuje tudi v Krškem, kjer bo prav tako prihajalo do zastojev, običajna pot iz enega brega na drug breg mesta oziroma proti avtocesti pa se bo podaljšala.

"Voznice in voznike prosimo za strpnost ter upoštevanje cestno prometne signalizacije. Omenjeni obvozi bodo urejeni s svetlobno prometno signalizacijo, občasno bodo promet urejali tudi ročno. Pri tem opozarjamo na upoštevanje postavljenih semaforjev na deloviščih, kjer vožnja v rdečo nemalokrat povzroči napake v avtomatskem delovanju semaforjev in prilagajanju prometnim tokovom, s tem pa se zmanjšujejo zeleni intervali in povzroča dodatna zmeda in nejevolja," še opozartja Perc.