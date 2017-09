Za eno samo točko ob skupno zmago

17.9.2017 | 16:50

Novomeški rokometaši (zgoraj) čestitajo hrvaškim za prvo mesto. (Foto: I. Vidmar)

Direktor Zavoda Novo mesto Robert Judež predaja zastavo Iger prijateljstva predstavniku Primorsko-goranske županije. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči so se z zaključno slovesnostjo v športni dvorani Marof v Novem mestu končale petnajste igre prijateljstva, na katerih so se v številnih športnih zvrsteh merili mladi iz hrvaške Primorsko-goranske županije, bosenskega Unsko-sanskega kantona, Novega mesta in prvič tudi iz Trsta. V skupnem vrstnem redu so Novomeščani po nizu zaporednih zmag tokrat morali priznati premoč posadki Primorsko-goranske županije, ki bo prihodnje leto igre gostila na Reki. Razlika med prvo- in drugouvrščeno ekipo je znašala eno samo točko.

Zaključno slovesnost so s krajšim koncertom obogatili člani Pihalnega orkestra Krka, s plesnimi točkami pa plesalci plesnega studia Novo mesto in plesalca plesnega kluba Novo mesto in Jasna Potočar in Patrik Klun. Igre prijateljstva je tokrat prvič pripravil Zavod Novo mesto, v okviru katerega skupaj s Kulturnim centrom Janeza Trdine deluje Agencija za šport Novo mesto, ki je igre, ko so bile te v Novem mestu, pripravljala vsa minula leta.

Rezultati, skupno: 1. Primorsko-goranska županija 25, 2. Novo mesto 24, 3. Unsko-sanski kanton 14, 4. Trst;

nogomet: 1. Novo mesto, 2. Primorsko-goranska županija, 3. Unsko-sanski kanton;

košarka dečki: 1. Primorsko-goranska županija, 2. Novo mesto, 3. Unsko-sanski kanton, 4. Trst;

košarka deklice: 1. Novo mesto, 2. Unsko-sanski kanton, 3. Primorsko-goranska županija, 4. Trst;



rokomet dečki: 1. Primorsko-goranska županija, 2. Novo mesto, 3. Unsko-sanski kanton;

rokomet deklice:1. Primorsko-goranska županija, 2. Novo mesto, 3. Unsko-sanski kanton;

namizni tenis: 1. Unsko-sanski kanton, 2. Novo mesto, 3. Primorsko-goranska županija; posamezno, dečki: 1. Mizja Omerzel (Novo mesto); deklice: 1. Živa Staniša (Novo mesto)

odbojka dečki: 1. Novo mesto, 2. Unsko-sanski kanton, 3. Primorsko-goranska županija;

odbojka deklice: 1. Primorsko-goranska županija, 2. Novo mesto, 3. Unsko-sanski kanton;

šah: 1. Primorsko-goranska županija, 2. Novo mesto, 3. Unsko-sanski kanton; posamezno, dečki: 1. Erik Haidiger (Primorsko-goranska županija); deklice: 1. Katarina Bogdanić (Primorsko-goranska županija).

I. Vidmar

