FOTO: Vodo v hišah, plazovi in drevesa na cestah, ogroženi tudi mostovi

17.9.2017 | 19:00

Med najbolj prizadetimi kraji je ponovno Kostanjevica na Krki, kjer Krka otoka sicer (še) ni poplavila. Jutri bo predvidoma še huje. (Foto: Živa Šošter)

Posledice včerajšnjega deževja marsikje čutijo tudi danes. Dolenjski in belokranjski vodotoki so prestopili bregove, povišal se je tudi nivo podtalnice, ki so jo mnogi morali črpati iz kleti. Tu so še težave z meteorno vodo, plazovi in zdrsi kamenja, tako da je bila nedelja za številne zelo naporna.

Krka bo do večera še polagoma naraščala v svojem spodnjem toku in ponoči ohranjala ustaljen pretok. Razlivajo se tudi njeni pritoki, predvsem Temenica. Na izpostavljenih mestih v manjšem obsegu poplavlja tudi Kolpa s pritokom Lahinjo, ki pa imata ustaljene pretoke in bosta ponoči ter jutri čez dan prehodno upadali.

V ponedeljek se bodo poplavljene površine ob Krki ter njenih pritokih prehodno nekoliko zmanjševale, vendar se bodo popoldne in predvsem v noči na torek ponovno začele povečevati. V ponedeljek zvečer in noči na torek so ponovna razlivanja verjetna tudi ob Kolpi in ostalih rekah na območju južne, osrednje, vzhodne in severovzhodne Slovenije. Povečal se bo tudi obseg ojezeritev na kraških poljih.

Voda v objektih, plazovi na cestah, ogrožen tudi most

Ob 8.19 je v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, zaradi naraslega potoka podtalna voda zalila gospodarski objekt. Gasilci PGD Boštanj so izčrpali okoli 300 kubičnih metrov vode.

Ob 8.37 je na Gmajni, Leskovec pri Krškem, občina Krško zaradi zamašenih odtokov voda poplavila cestišče. Odtoke so odmašili in omogočili pretočnost delavci komunalnega podjetja Kostak Krško.

Ob 8.40 je v naselju Curnovec, občina Brežice plaz poškodoval del cestišča. Delavci cestnega podjetja KOP Brežice so zaradi neprevoznosti postavili popolno zaporo cestišča. Obveščene so bile pristojne službe.

Od 8.57 ure v naselju Žurkov Dol, občina Sevnica plazišče v izmeri 15m x 10m ogroža stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Sevnica so plazišče pokrili z zaščitno folijo. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 9.15 je v naselju Brod v Podbočju, občina Krško, podrto drevo čez most na reki Krki oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci cestnega podjetja Kostak Krško.

Ob 9.22 je na cestnem odseku Raka – Sevnica pri odcepu za Primož, občina Sevnica kamenje na cesti oviralo promet. Kamenje so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja CGP Sevnica.

Ob 10.55 je na cestnem odseku Brestanica – Sotelsko, občina Krško kamenje na cesti ogrožalo promet. Kamenje so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja Kostak Krško.

Ob 12.01 je v ulici Pod Gradom v Trebnjem podtalnica zalila klet gostinskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so iz objekta izčrpali okoli 30 kubičnih metrov vode.

Ob 13.09 je reka Krka poplavila del cestišča na odseku Kostanjevica na Krški - Zameško, občina Kostanjevica na Krki. Dežurni delavci cestnega podjetja CGP Krško so zaradi neprevoznosti postavili popolno zaporo cestišča.

Ob 13.49 je meteorna voda v naselju Hrast pri Jugorju, občina Metlika, zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Suhor so vodo izčrpali in očistili prostore.

Ob 14.04 so na Rožnem, občina Krško, gasilci PGE Krško iz zbirnega jaška za optično napeljavo prečrpali 1,5 kubičnega metra meteorne vode, ki je zamakala stene kletnih prostorov.

Ob 16.49 so v naselju Otočec naplavine ogrožale lesen most. Gasilci PGD Otočec in GRC Novo mesto so odstranili debla in vejevje, ki so se ob visokem vodostaju reke Krke zagozdile ob stebrih.

S helikopterjem

Ob 13.47 je posadka s helikopterjem Letalske policijske enote v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske enote nujne medicinske pomoči poletela v Sevnico in prepeljala obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe.

