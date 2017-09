Ob naraslih rekah si še ne bodo oddahnili

18.9.2017 | 07:00

Včeraj v Kostanjevici na Krki (Foto: Ž. Š.)

O težavah, ki so jih razlite vode po obilnem deževju povzročale tudi včeraj na našem območju, smo že poročali, dežurne službe so tudi v večernih urah še imele nekaj posredovanj.

Ob 18.26 so se v kraju Loke, občina Straža, pod lesenim mostom nad reko Krko nabrale naplavine vej in hlodov. Gasilci PGD Vavta vas so odstranili eno deblo, nekaj vej in navlake, ki se je nabrala pod mostom.

17. 9. 2017 ob 19.40 je pri Gradu Otočec, občina Novo mesto, naplavljen hlod ogrožal leseni most. Gasilci GRC Novo mesto so drevo in vejevje odstranili.

18. 9. 2017 ob 0.04 je v Stari Bučki v občini Škocjan podrto drevo oviralo promet. Gasilca PGD Škocjan sta drevo razžagala in odstranila.

Ob rekah, ki poplavljajo, si še ne bodo oddahnili. Danes se bo od zahoda povsod pooblačilo. Že zjutraj in dopoldne bo ponekod rahlo deževalo, sredi dneva in popoldne pa bodo padavine spet zajele vso Slovenijo in se ponoči še okrepile. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj.

Jutri bo oblačno in deževno, ob morju lahko tudi zagrmi. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov, na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank pa še nekoliko niže. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Temperature bodo večinoma od 7 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj C.

V noči na sredo bodo padavine oslabele in do jutra povečini ponehale.

V sredo in četrtek bo večinoma suho vreme. Več jasnine bo na zahodu, več oblakov pa na vzhodu države. Tam bo pihal tudi zmeren severni do severozahodni veter. Po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne nekaj megle.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 10.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEDVEDJEK KLJUKA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije danes:

- med 8.00 in 11.00 na območju TP TREBELNO izvod DREČJI VRH;

- med 11.30 in 14.00 na območju TP OKROG izvod KOROMANDIJA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice Vrbina hlevi, Gornji Šentlenart 2 in Šentlenart vas med 8. in 13.30 uro.

M. K.