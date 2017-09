Gasili so požar, prekrivali streho, reševali ponesrečenca...

Ponesrečenca je bilo treba spraviti izpod balirke. K sreči je preživel...

Bučka - Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Bučka je včeraj že tretje leto zapored organiziralo taktično tekmovanje operativnih enot z različnimi vozili: s kombiji in avtocisternami in izbralo naj operativno enoto 2017 - v kategoriji avtocistern (GVC/AC) je zmagala ekipa PGD Boštan, v kategoriji s kombiji (GV1/GVV1/GVM-1) pa so slavili v PGD Čatež pod Zaplazom.

Ekipa PGD Boštanj (Foto: PGD Bučka)

Tekmovanje je bilo kljub deževni vremenski napovedi dobro obiskano. Sodelovalo je kar 14 ekip z območja Dolenjske in Posavja, kar pomeni iz novomeške, trebanjske in sevniške gasilske zveze.

Ekipa PGD Čatež pod Zaplazom (Foto: PGD Bučka)

Tekmovalci so se pomerili v različnih disciplinah: pri gasilskem domu na Bučki so se morali hitro obleči in dokazati splošne gasilske veščine; na igrišču v Dulah so delali z motornimi črpalkami (curek); pri lovskem domu Bučka so gasili požar v 1. nadstropju; v kovinarski delavnici na Jerman Vrhu so v delovni nesreči reševali ponesrečenca izpod balirke in se dokazali v postopkih oživljanja; streho avtobusne postaje pred Štritom, ki jo je razkrilo neurje, so prekrivali s folijo, v okolici vasi Dul pa so morali priskočiti na pomoč v prometni nesreči. Tekmovanje so spremljali tudi občani, kar je v pravih intervencijah seveda moteče.

Kot je povedal vodja tekmovanja Silvo Vene iz PGD Bučka, so taka gasilska tekmovanja, v katerih se pomerijo v izurjenosti in pripravljenosti za reševanje v situacijah, s katerimi se gasilci najpogosteje srečujejo v intervencijah, ena redkih pri nas. Zato so veseli, da je že tretje leto odziv zelo dober. »Sicer gre za tekmovanje, a bistveno je, da se ekipe veliko naučijo in jim bo, če bo treba kdaj v akcijo, takrat lažje. Je pa vse odvisno od usklajenosti gasilcev, od dobrega vodje itd.,« je dejal Vene.

Besedilo in foto: L. Markelj

