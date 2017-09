Prepustili so se domišljiji in ustvarjalni energiji

18.9.2017 | 10:40

Zdravko Červ se pogosto udeležuje tovrstnih likovnih kolonij, saj velikokrat izve kaj novega.

Predsednica likovne sekcije KUD Dolenjske Toplice Rezka Arnuš

Akademska slikarka Andreja Verderber med ustvarjanjem

Predsednik društva Ulak iz Karlovca Mišo Pakši (levo) v pogovoru z akademskim slikarjem Jožetom Kumrom, ki je pred leti dal pobudo za ekstempore v Dolenjskih Toplicah in prve štiri tudi organiziral.

Dolenjske Toplice - Likovna sekcija Kulturno-umetniškega društva Dolenjske Toplice je minuli vikend pripravila 10. ekstempore, na katerem je sodelovalo dvajset slikarjev, poleg likovnih pedagogov in ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev so ustvarjali tudi nekateri akademski slikarji.

Jubilej so letos želeli obeležiti na nek poseben način. »Zato smo povabili več akademskih slikarjev. Najbolj pa sem vesela, da sodelujejo tudi štirje domači akademski slikarji, ki tukaj živijo oziroma iz tukaj izhajajo, saj se na ta način spoznajo med sabo in se povežejo. Po drugi strani pa lahko tudi javnost vidi, kako in kaj ustvarjajo njihovi domači umetniki,« je dejala predsednica likovne sekcije KUD Dolenjske Toplice Rezka Arnuš.

Slikarji pri ustvarjanju niso bili omejeni z motivi ali s tehniko. »Tema je prosta, zaželene pa so seveda Dolenjske Toplice,« je dejala Arnuševa. Zdravko Červ, član domače likovne sekcije, se je odločil, da na platno upodobi potok Sušica. »Nešteto motivov najdem v okolici Sušice,« je dejal. Zanj in še za mnoge so tovrstne kolonije prijetna izkušnja. Tako se srečajo z drugimi avtorji, od katerih se lahko marsikaj naučijo in si med sabo tudi izmenjajo izkušnje.

Na jubilejnem ekstemporu so sodelovali: Brane Praznik, Kostja Virant, Andreja Verderber, Svetlana Jakimovska Rodić, Irena Štangelj Pavlakovič, Tomaž Kocuvan, Mišo Pakši, Lili Čuček, Alenka Klemenčič, Zdravko Červ, Vera Lukšič, Boža Jambrek, Jože Kumer, Peter Škerlj, Martina Hegediš, Nataša Mirtič, Janko Orač, Tadej Kramaršič, Rezka Arnuš in Janko Šimunovič.

Slikarske kolonije so se udeležili tudi člani društva Ulak iz Karlovca, s katerim topliška likovna sekcija že dolgo sodeluje. »Oni gostujejo pri nas, mi pa pri njih. Osebno sem že šestič tukaj in vedno rad pridem v Dolenjske Toplice. Naše prijateljstvo je že davno preraslo v nekaj več. Počutimo se že kot družina,« je dejal predsednik karlovškega društva Mišo Pakši.

Za ekstempore v Dolenjskih Toplicah je pred leti dal pobudo in jih prve štiri tudi organiziral akademski slikar Jože Kumer. »Ob ustanovitvi občine so želeli še nekoliko bolj animirati ta prostor in seveda tudi ljudi. Prišli so do ideje, da bi organizirali kolonije,« se začetkov spominja Kumer. Po petih letih premora je slikarsko kolonijo znova obudila likovna sekcija KUD Dolenjske Toplice, Kumer pa kot mentor vseskozi pomaga domačim umetnikom.

Vsak izmed avtorjev je naredil dve sliki, eno večjo in eno manjšo. Kot je dejala Arnuševa, bodo iz teh manjših sestavili poliptih. »To je sestavljena slika vseh udeležencev z naslovom Utrinki iz Dolenjskih Toplic,« je še dodala. Dela si bo mogoče ogledati na otvoritvi razstave, ki bo 24. oktobra v Kulturno-kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah.

Besedilo in fotografije: R. N.

