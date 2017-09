Pripravljalna dela končana, začetek gradnje odlagališča odpadkov prihodnje leto

18.9.2017 | 11:15

Foto: ARAO

Krško - Pripravljalna dela za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki jih je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) na Vrbini pri Krškem začela marca, so 23. avgusta končali.

Na trdno podlago, s katere so predhodno odstranili humus in nanose melja, so izvajalci navozili utrjeno gramozno gradivo in zgradili predobremenilni nasip. V omenjeni nasip, ki je viden kot peščena površina med poslovno stavbo družbe Kostak in krško nuklearko, so skupaj vgradili nekaj manj kot 90.000 kubičnih metrov gramoznega gradiva, poroča STA.

Na tej površini bodo v nadaljevanju gradnje omenjenega odlagališča zgradili plato za nadzemne objekte, med katerimi so navedli upravno-servisni in tehnološki objekt ter halo nad odlagalnim silosom. Nasip bo objekte ščitil pred največjimi možnimi poplavami, končna nadmorska višina odlagališčnega platoja bo enaka višina platoja, na katerem stoji nuklearka.

Glede na potek projekta bi lahko gradbeno dovoljenje dobili prihodnje leto. Poskusno obratovanje odlagališča bi bilo možno leta 2021, kar pomeni, da bi ob navedenem poteku potrjeni načrt naložbenega programa prekoračili za približno eno leto.

Sicer v okviru projekta NSRAO za zdaj načrtujejo gradnjo prvega od štirih možnih silosov. Naložbo nameravajo v štirih petinah pokriti s sredstvi sklada za razgradnjo krške nuklearke, preostalo pa z državnim oz. s proračunskim denarjem.

Gradnjo odlagališča načrtujejo po dveh scenarijih. Po prvem naj bi tam odlagali slovensko polovico omenjenih odpadkov krške nuklearke in tovrstne odpadke, ki v državi nastajajo v medicini, pri raziskovanju in v industriji. Drugi scenarij predvideva, da bi po meddržavni pogodbi pri projektu sodelovala tudi Hrvaška in da bi v odlagališču na Vrbini poskrbeli še za njeno polovico nuklearkinih jedrskih odpadkov.

Omenjene odpadke zdaj skladiščijo v nuklearki, dovolj prostora zanje naj bi imeli do leta 2022.

S. G.