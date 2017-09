Papež potrebuje še dobrih 1000 podpisov

18.9.2017 | 12:30

Žiga Papež (Foto: B.B.)

Novo mesto - "Še sam sebe sem presenetil! V slabih treh tednih smo skupaj zbrali 3000 podpisov. Bliža se neverjeten uspeh!" je pred dnevi na Facebooku oznanil Novomeščan Žiga Papež, ki namerava kandidirati za predsednika države.

Kot nam je sporočil danes, so pred dvema dnevoma, ko so nazadnje šteli podpise, prišli do številke 3620, kar pomeni, da do uradne vložitve kandidature potrebuje še dobrih 1000 podpisov.

V zahvalo vsem podpornikom (in tudi v želji po novih podpisih) pripravlja stojnico zabave na Papster način. V torek, 19. septembra, med 9.30 in 15. uro bo na Novem trgu pred pošto pripravil, kot pravi sam, Žurko za Slov(Dol)ence.

V taboru Milana Jazbeca za zdaj o številkah ne govorijo

Posavski kandidat Milan Jazbec, ki je tudi napovedal predsedniško kandidaturo, te dni zbira podpise po pošti, medtem ko so bili v minulih dveh tednih precej aktivni na terenu. Koliko podpisov je zbral doslej, pa bodo obelodanili v drugi polovici tega tedna, je povedala vodja Jazbečevega volilnega štaba Urša Žorž.

S. G.

