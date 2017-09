V sredo bodo iz protesta ovirali promet v krožišču v Bučni vasi

RCI je pripravila že več podobnih protestov, nekaj jih je v zadnjih letih tudi napovedala, a kasneje ni uresničila. Okoli 60 predstavnikov RCI je tako denimo junija leta 2009 protestiralo tudi v Ljubljani, v ospredju Silvo Mesojedec. Krožišče v Bučni vasi so leta 2004, ker je bilo toliko protestnikov, dejansko zaprli in jih je zaradi tega obravnavala policija, a po Mesojedčevih besedah kakšnih glob ali drugih kazni niso dobili. (Foto: J. A., arhiv DL)

Novo mesto - Predsednik Regijske civilne iniciative (RCI) za reševanje romske problematike Silvo Mesojedec je po trinajstih letih za to sredo napovedal nov protest – med 15. in 16. uro bodo z okoli dvajsetimi vozili ovirali promet v krožišču v Bučni vasi, pa tudi po obvoznici do Qlandije.

Mesojedec je omenjeni protestni shod sicer prijavil policiji, in sicer 11. septembra, a je z novomeške upravne enote dobil poziv, da vlogo dopolni in se udeleži ustne obravnave. Ta je sledila tri dni kasneje, Mesojedec pa je dal vedeti, da gre za nedopusten poseg v njegove pravice in jo je po izjavi zapustil. Zaradi omenjenega zapleta je podal tudi kazensko ovadbo zoper državo, kot pravi, pa se bo v sredo protestne vožnje vseeno udeležil. »V vseh teh letih se glede reševanja romske problematike ni zgodilo popolnoma nič. Naša RCI sodeluje, pošilja pobude in predloge, a država še vedno težave rešuje le na način, da Romom omogoča vrsto podpor, jim želi urediti naselja ipd., popolnoma nič pa od njih ne zahteva,« je danes povedal za Dolenjski list.

Glede zapleta s prijavo shoda pa je dodal: »Oni mešajo hruške in jabolka. Pa saj nisem vložil prošnjo za dovoljenje za javni shod, temveč zgolj prijavo dogodka oz. shoda. Z njim ne mislimo krožišče zapreti za promet, temveč z ovirami opozoriti na nedopustno ravnanje naše države, ki na eni strani neki skupnosti omogoča prav vse, na drugi strani pa nekemu dolžniku zaradi slabih 400 evrov rubijo in prodajajo stanovanje.«

Mesojedec je namreč medijem poslal vrsto dokumentov glede spora z Upravno enoto, med drugim pa priložil tudi vabilo na petkovo javno dražbo nepremičnine na naslovu Klemenčičeva 3 v Novem mestu, iz katere je razvidno, da bodo stanovanje, ocenjeno na dobrih 30 tisočakov, prodali zaradi slabih 400 evrov dolga do družbe Terca. »Mati je v domu za starejše, sin živi od socialne podpore. In čeprav je del tega dolga že poplačal, mu sedaj rubijo stanovanje. To je kriminal,« je še povedal.

O omenjenem primeru bomo v naslednjih dneh še poročali, glede sredinega protestnega shoda RCI v Bučni vasi pa spodaj v celoti objavljamo Mesojedčev dopis medijem, v katerem podrobneje navaja razloge zanj.

Spoštovani,

desetletja neučinkovitega reševanja romske problematike na Dolenjskem razdvajajo romsko skupnost in večinsko prebivalstvo. Večni pozivi prizadetih krajanov, izogibanje politike, da pripravi ukrepe, ki bi v pozitivno smer popeljali Rome, so pripeljali do današnjega stanja. Ljudje se zavedajo, da država namenja ogromna sredstva Romom, ki pa ne dajejo pozitivnih rezultatov. Tako smo priča neprestanim zahtevam po urejanju romskih naselij, ki so, povečini, zgrajena na črno in na tujih zemljiščih. To pa je tudi za politiko edini, za njih, pozitiven rezultat. Investirajo v komunalno infrastrukturo, legalizirajo, sprejemajo prostorske načrte. Na eni strani se za Rome in njihove črne gradnje vedno najde rešitev pa se za ostale državljane, ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov znajdejo v težavah nihče ne zanima. Za nekaj 100 € dolga, ki ga ne morejo plačati (pred dnevi sem vam posredoval ta podatek iz Novega mesta) jim na dražbi prodajajo stanovanja. Na drugi strani pa nekateri Romi, ki nimajo niti minute delovne dobe, razpolagajo s kapitalom neugotovljenega izvora pa tega nihče ne razišče.

Bližnji krajani romskih getov se soočajo s težavami, katere niti ne prijavljajo več, saj vidijo neuspešnost povračila škode in imajo zgolj dodatne težave. Ljudje postajajo apatični in tisti, ki nimajo neposrednih težav, so mnenja, da se itak ne more ničesar spremeniti in se od te teme raje odmaknejo. Žal pa smo s financiranjem proračuna pravzaprav vsi prizadeti zaradi neučinkovitih ukrepov.

Novomeška Občina z največjim nelegalnim naseljem v državi in je tudi obdana z romskimi naselji bi morala prevzeti vodilno vlogo in povezati vse Občine z romskimi naselji in odločno nastopiti s svojimi zahtevami do države. Žal pa tudi novomeški župan Gregor Macedoni podlega nesposobni državni politiki in ji s pripravo novega prostorskega načrta za Žabjak le pomaga na poti neučinkovitega reševanja. S tem pa daje tudi jasen signal za druge Občine za tamkajšnje legalizacije in urejanje romskih getov.

Če mu uspe nameravana izvedba prostorskega načrta, bo to vsekakor na škodo tako večinskega kot romskega prebivalstva. Večinsko prebivalstvo se bo v prihodnje še v večji meri soočalo s težavami, ki jih v čedalje večjem obsegu že danes počnejo Romi. Na drugi strani pa bodo s takšnim pristopom nadaljnje getoizacije njihovih naselij prizadeti tudi sami Romi.

Z ozirom na to, da so vse naše pobude preslišane, ne vidim druge možnosti, kot da z mirnim protestnim shodom ponovno opozorimo na nestrinjanje s takšno politiko. To bomo storili z vožnjo 20.9.2017 med 15. in 16. uro v Novemu mestu v krožišču in med krožiščema v Bučni vasi in pri Qlandiji.

Lep pozdrav

Silvo Mesojedec

