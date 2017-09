V boju s svetovno konkurenco tudi Dolenjci

18.9.2017 | 14:50

Vir foto: spletna stran KK Adria Mobil

Bergen, Novo mesto - Z ekipno vožnjo na čas se je včeraj v Bergnu na Norveškem začelo svetovno kolesarsko prvenstvo. V moški konkurenci Slovenija ni imela ekipe, v ženski pa je ekipa BTC City Ljubljana na 42,5 km dolgi progi osvojila 7. mesto.

Na sever Evrope so sicer odpotovali tudi štirje kolesarji novomeške Adrie Mobil. Med mlajšimi člani bosta nastopila Gašper Katrašnik, ki bo zastopal Slovenijo, in Dušan Rajović, ki bo vozil za reprezentanco Srbije. Aljaž Omrzel in Aljaž Jarc bosta nastopila med mladinci.

Po ocenah strokovnjakov so proge precej zahtevne. Ravnine praktično ni, dosti bo vzponov, ki sicer pretirano dolgi niso, so pa kratki in strmi, manjkali ne bodo zaviti zavoji, kopica “ležečih policajev” za umirjanje prometa, krožišča, tlakovci…

Aljaž Jarc je pred nastopom v slovenskem dresu dejal: »Mislim, da sem zelo dobro pripravljen, tako kot celotna ekipa, v Bergnu pa ciljamo visoko. Letos sem že dokazal, da se lahko kosam tudi z najboljšimi. Dirka na svetovnem prvenstvu je zelo nepredvidljiva in zahtevna, a z nekaj sreče mislim, da nam lahko uspe doseči tudi odmeven rezultat.«

Drugi član ekipe je njegov klubski kolega Aljaž Omrzel: »Po sedanjih informacijah naj bi bila proga na SP dokaj tehnično zahtevna. Startamo malo višje v mestu Rong in se spustimo 39.5 km do mesta Bergen, kjer odvozimo 5 krogov po 19 km. V krogih gremo petkrat čez kilometer in pol dolg klanec, dirko pa bi znala popestriti tudi mraz in dež. Sam še okrevam po manjši poškodbi kolena, a na dirki bom dal vse od sebe in upamo na dober rezultat.«

Med mlajšimi člani (U23) bo imela Adria Mobil dva kolesarja. Dušan Rajović bo vozil za Srbijo, Gašper Katrašnik za Slovenijo. Slednji je pred odhodom v Bergen dejal: »Proga na svetovnem prvenstvu je kar zahtevna. U23 dirka je dolga kar dobrih 190 km, kar je za našo kategorijo precej. Vozimo 10 krogov in v vsakem krogu sta dve krajši špički, en klanec pa je dolg cca 1300 metrov. Sam mislim, da bo zmagovalca odločil sprint manjše skupine. Zame osebno je to zadnje svetovno prvenstvo do 23 let, tudi proga mi ustreza, zato si želim, da bi z malo športne sreče uspel pokazati česa sem sposoben.«

Prvi vrhunec za slovensko reprezentanco bo v sredo, ko bo nekdanji član KK Adria Mobil Primož Roglič lovil čim višja mesta. “Sredin kronometer je cilj sezone. Vse bom skušal postoriti, da se čim bolje pripravim na to,” je za spletno stran Kolesarske zveze Slovenije dejal dobro razpoloženi Roglič, ki je v soboto v sončnem norveškem vremenu našel tudi čas za kopanje v Severnem morju.

Članska cestna dirka bo na sporedu v nedeljo.

S. G.