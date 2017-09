Avstrijski prostovoljci obiskali Dolenjsko

18.9.2017 | 17:30

Pogostitev v jedilnici

Novo mesto - V soboto so na Območnem združenju Rdečega križa (RK) v Novem mestu gostili 21 predstavnikov in prostovoljcev RK iz Wolfsberga (območje Lavanttal) na Koroškem. Na svojem enodnevnem izletu po Sloveniji so se najprej ustavili v Humanitarnem centru, kjer so jih pogostili s kavo, čajem in potico, potem pa predstavili RK Slovenije in dejavnosti območnega združenja.

Predstavitev RK Slovenije in OZRK Novo mesto

"Gostje so se čudili naši razvejani dejavnosti, široki mreži krajevnih organizacij RK in prostovoljcev ter pohvalili urejenost in založenost skladišča. V pogovoru jih je zanimala tudi reševalna služba, ki je pri avstrijskem RK ena od temeljnih dejavnosti in pokriva vse nujne prevoze. Ob slovesu so nas povabili na obisk v Wolfsberg, dogovarjali smo se tudi o možnostih sodelovanja," so sporočili iz novomeškega območnega združenja.

Ogled skladišča OZRK Novo mesto

Gostje so nadaljevali obisk z ogledom Novega mesta, s kosilom v Termah Šmarješke Toplice in ga zaključili v Vinski kleti Colnar.

S. G.