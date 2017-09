V Gornjem Lenartu v stanovanju našli mrtvo osebo

18.9.2017 | 20:15

Danes ob 8.23 so v kraju Gornji Lenart v občini Brežice posredovali reševalci nujne medicinske pomoči Brežice in gasilci PGD Brežice. Gasilci so s strokovnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem so našli mrtvo osebo. Podrobnejših informacij z Regijskega centra za obveščanje niso posredovali, prav tako o tem še ni poročala PU Novo mesto.

Zapeljal v jarek

Davi ob 6.44 je v Gorenji Brezovici, občina Šentjernej, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste v jarek. Poškodbe so na licu mesta oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto in ga odpeljali v Splošno bolnišnico NM. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, do prihoda reševalcev nudili pomoč ponesrečencu, na vozilu odklopili akumulator, na vodo v jarku postavili pivnike in nevtralizirali razlite motorne tekočine ter vozilo postavili nazaj na cesto.

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Danes ob 8.39 je pri naselju Zagorica pri Čatežu, občina Trebnje, krajan v gozdu našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta topovsko granato kalibra 75 mm iz 2. svetovne vojne, češke izdelave, odstranila in do uničenja ustrezno uskladiščila.

S. G.