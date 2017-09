Na Loki gradbišče, na Majerju skromno

19.9.2017 | 13:45

Skorajda vsakdanji prizor pred vrtcem na Majerju, v deževnih dneh je zaradi blata še huje.

Črnomelj - Vrtec Otona Župančiča deluje v treh enotah. Vrtec na Čardaku je bil prenovljen pred nekaj leti, bolj problematični enoti pa sta Loka in Majer.

Prenova Kidričeve ceste, kjer se nahaja tudi vrtec Loka, naj bi bila končana konec ptrihodnjega meseca.

Po zagotovilih županje občine Črnomelj Mojce Čemas Stjepanovič prenova Kidričeve ceste poteka po načrtih. Del pri OŠ Loka je asfaltiran, medtem ko je pri vrtcu še vedno kup peska in polno gradbenih strojev. Dostop do vrtca je otežen, starši pa imajo še večjo dilemo, kje parkirati. Na območju okrog vrtca je poskrbljeno za obvoz, a kljub temu v teh deževnih dneh ne manjka negodovanj in nevšečnosti. Do konca oktobra naj bi bil tudi ta del ceste urejen. Zunanja igrala so na urejeni zelenici, prav tako se otroci nemoteno igrajo v notranjih prostorih vrtca.

Gradbišče ob enoti vrtca na Loki

Žalosten pogled na zunanjo "igralnico" vrtca na Majerju in propadajočo stavbo nekdanje kasarne

Za vrtec na Majerju, kjer trenutno bivajo trije oddelki najmlajših, pa se že vrsto let govori, da bo deležen prenove oziroma da otrok staršem na področje nekdanje razpadajoče kasarne ne bo potrebno več voziti.

Starši so zaradi razmer že vrsto let ogorčeni, a "zamižijo na eno oko"

»Enota Majer je odročna in potrebna prenove. Če vrtec obiskuje več otrok iz iste družine je prav nerodno razvažanje vsakega otroka na drugo enoto,« je potarnala ena od mamic, ki ni edina, ki jo moti tudi okolica vrtca. »V mislih imam staro vojašnico, pa tudi razne smeti in razbitine okrog vojašnice ter po parkirišču so zelo moteče.« Mnenju o neustreznosti vrtca se pridružuje še nekaj mamic, njihova imena hranimo v uredništvu.

Ena od njih je o stanju vrtca na Majerju napisala tole: "Vrtec na Majerju resujejo le odlične vzgojiteljice s svojim pozitivnim pristopom in ljubečo vzgojo. Vse ostalo, kar se tiče vrtca, je popolnoma neprimerno. Začne se že pri okolici. Vrtec - ali bolje rečeno- bivalni kontejnerji- stoji pred razpadajočo vojašnico iz povojnega obdobja. Zaradi razbitih stekel predstavlja nevarnost za otroke. "Na srečo" se otroci (starostna skupina 1-2), ki so nastanjeni v vrtcu, ne igrajo zunaj, ker so jim namenili le minimalno igrišče. No ja, če lahko asfaltiranemu, 3 metre ozkemu pasu ob kontejnerju, ograjenemu z žico in brez enega samega igrala, sploh lahko tako rečemo. Otroci nimajo igrišča, primernega zanje, poleti nobene sence. O zelenju, peskovniku ali gugalnici, plezalih jih na sreco osveščamo starši v popoldanskem času. Notranjost vrtca je dotrajana in brez urejenih stranisc za otroke. V igralnici nimajo umivalnikov za otroke, prav tako na hodniku, ki služi kot garderoba, ni omaric. Vrtec po mojem mnenju ni primeren za nadaljnje vzgojno-varstvene programe. Ampak - če se pritožim in pokličem inšpekcijo, ki bi vrtec po vsej verjetnosti zaprla - bo moj sin ostal brez mesta v vrtcu.Tako mišljenje imamo vsi starši in zamižimo na obe očesi, da si ne pljuvamo v lastno skledo in dobimo prostor v vrtcu za otroka. "Saj bo samo to eno leto na Majerju", si mislimo in potrpimo. Glede vzgojiteljic pa lahko napišem same pohvale, edino one s svojo srčnostjo rešujejo razpadajočo enoto."

Prostor za vse otroke



Jaka Birkelbach, predsednik KS Črnomelj, pa poudarja: »Kljub slabemu zunanjemu videzu so igralnice na Majerju prostorne, večje kot drugod in lepo urejene. Manjka večji zunanji prostor z igrali. Letos smo skupaj z vrtcem in krajevno skupnostjo namestili dve tendi, ki delata senco v poletnih dneh. V prihodnjem letu bomo poskušali postaviti tudi nekaj igral.«

V Črnomlju so vsi otroci, katerih starši oddajo vlogo za sprejem, tudi sprejeti. »To je pohvalno. V drugih občinah ni tako,« pravi Birkelbach. »Res pa je, da na račun tega nimajo ravno najboljših pogojev. V nasprotnem primeru se lahko enota Majer zapre, vendar bo brez varstva ostalo približno 35 otrok. In kaj je zdaj bolje? Imeti varstvo na Majerju ali ne imeti varstvo za otroka? Menim, da je bolje, da imajo vsi otroci možnost sprejema v vrtec in bivanje v njem. Majer je začasna lokacija sicer že veliko let, a upajmo, da se bodo zadeve v prihodnjem mandatu resnično začele spreminjati.«

Po besedah Birkelbacha, vodstvo vrtca že dlje časa opozarja na nujen dvig ekonomske cene programov v vrtcu, saj se cena ni spremenila od leta 2008, stroški povezani z delovanjem vrtca (prehrana, obratovalni stroški, itd…) pa so se krepko povečali. Zato večkrat prihaja do nelikvidnosti pri poslovanju vrtca.

Tudi ob Majerju gradbišče

Za piko na i se starši, ki otroke vsakodnevno vozijo v enoto na Majerju, te dni soočajo še z dejstvom, da zaradi gradbenih del v Poslovni coni Majer prihaja do zastojev in je dostop do vrtca otežen, makadamsko parkirišče pa je polno gradbenih strojev, peska in blata. V sklopu prenove ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer je v načrtu rekonstrukcija cest vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo, preplastitev več cest in enega parkirišča, izgradnja novega parkirišča ter rekonstrukcija fekalne kanalizacije in vodovoda, je zapisano na občinski spletni strani.

Pojasnilo županje

Zakaj v vrtec na Majerju ni bilo vlaganj pred njenim mandatom, županja Čemas Stjepanovičeva ne ve. »Od leta 2010 do danes pa v Majer ni bilo vlagano zato, ker je država povprečnino nižala, občinam so jemali, razpisov niso dali nobenih. Tudi če bi jih dali, pa občina v stanju več kot 50% neporavnanih obveznosti za nazaj ni bila v stanju zagotavljati lastnih sredstev,« pa je poudarila županja. »Pogoji na Majerju niso idealni, a zadoščajo minimalnim pogojem. Ne gre za neprimerne prostore. Niso pa luksuzni. Verjamem, da starši niso zadovoljni, za otroka želijo le najboljše. Ampak treba je vedeti, nikogar ne silimo, naj da otroka v vrtec. Mi smo s ciljem, da je čim več otrok v vrtcu, tudi v dijaškem domu že odprli oddelke, da omogočimo vsem otrokom zagotovljeno varnost.«

Besedilo in fotografije: Sabina Gosenca

