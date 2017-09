Vse teče, marsikaj z Vivo

19.9.2017 | 09:15

Umetniški vodji zbora, dirigentki Simoni Rožman Strnad (v sredini), so namenili bučen aplavz zahvale. (Foto: M. L.)

Zbrane je nagovorila tudi Irena Hribar. (Foto: M. L.)

Med koncertom (Foto: M. L.)

Brežice - Mešani pevski zbor Viva Brežice pod vodstvom Simone Rožman Strnad je s slavnostnim koncertom v nedeljo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice zaznamoval 25-letnico svojega delovanja.

Pevsko-instrumentalni projekt z naslovom Vse teče združuje štiri skladbe štirih skladateljev, napisane prav za 25-letnico Vive. Andrej Makor, Matjaž Predanič, Tine Bec in Damijan Močnik napisali glasbo k izbranim besedilom nekaterih slovenskih pesnikov.

Izvajalce in številne poslušalce je med drugimi nagovorila predsednica zbora Irena Hribar.

Na prireditvi je Mihela Jagodic, samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo pri javnem skladu za kulturne dejavnosti, podelila Gallusove značke. Vivi Brežiški župan Ivan Molan je Vivi čestital, pri čemer je dejal, da so vsa velika priznanja občine Brežice temu zboru podelili že doslej. Poudaril je, da občina Vivo podpira in je ponosna na njene uspehe in na to, da se skupaj z zborom širi glas občine tudi daleč preko njenih meja.

M. L.

