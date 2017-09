Danes brez elektrike; vodo prekuhavajte

19.9.2017 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Velika vas 2 izvod Velika vas med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Radna 2 med 8. in 13. uro.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Migolica, Migolska Gora in Cirnik - Ravne, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

M. K.