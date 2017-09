Krka ter njeni pritoki bodo znova narasli in poplavljali

19.9.2017 | 08:25

Kostanjevica na Krki v ponedeljek pozno popoldne (Foto: Ž.Š.)

Pred nami je deževen dan, na Agenciji za okolje (Arso) pa opozarjajo,da lahko ponovno pričakujemo razlivanja rek na območjih vzhodne, severovzhodne, južne in osrednje Slovenije.

Reki Krka in Ljubljanica sicer že več dni poplavljata na območjih pogostejših poplav. Medtem ko so se v ponedeljek poplavljene površine ob Ljubljanici in Krki ter njunih pritokih prehodno nekoliko zmanjšale, se bodo danes čez dan ponovno pričele povečevati. Močneje bodo narasle tudi Savinja, Sava v spodnjem toku, Mura in Drava. V noči na sredo lahko reke ponekod poplavijo tudi v večjem obsegu.

Povečale se bodo tudi površine ojezerjenih kraških polj, napovedujejo na Arsu. Zaradi poplavljenega cestišča je sicer zaprta cesta Smednik - Kostanjevica, pri Malencah. V Kostanjevici na Krki je most še prevozen, od včeraj popoldne, ko so nastale fotografije, je nivo Krke nekoliko upadel, a naj bi se danes tekom dneva znova dvignil.

S. G., Foto: Živa Šošter

