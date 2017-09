Adria Dom, BOS Grubar ali Iskra PIO?

19.9.2017 | 09:35

Lanski finalisti regijskega izbora so bili Iskra PIO, REM in Amplexor Adriatic - na fotografiji (od leve) direktor Iskre PIO Andraž Rumpret, pomočnik direktorja REM Bruno Čibej in direktor Amplexorja Elvis Pačelat. (Foto: B. B., arhiv DL)



Novo mesto - V končnico izbora za dolenjsko-posavsko gazelo so se letos uvrstili črnomaljska Adria Dom ter šentjernejska BOS Grubar in Iskra PIO. Razglasitev regijske gazele bo v četrtek v Šolskem centru Novo mesto, ko bo znano, katero podjetje bo na seznamu najhitreje rastočih podjetih nasledilo lasnkega zmagovalca, trebanjski REM.

Adria Dom je hčerinsko podjetje novomeške Adrie Mobil, v njem pa izdelujejo mobilne počitniške hiše in luksuzne šotore. Podjetje, ki ga zadnja tri leta vodi Marta Kelvišar, zaposluje več kot 200 ljudi 214 ljudi. Kot pravijo pri organizatorju izbora Gazela, časopisni hiši Dnevnik, je Adria Dom zadnjih treh letih prodajo povečala za 45 odst. Izvozijo kar 99 odst. vseh izdelkov, od tega več kot 70 odst. na italijanski in hrvaški trg. Podjetje je v minulem letu ustvarilo 24,7 milijona evrov prihodkov od prodaje.

BOS Grubar je družinsko podjetje, specializirano za izdelavo naprav, linij in orodij za proizvodnjo izdelkov široke porabe in za namensko proizvodnjo. Sodelujejo s podjetji, kot so Akrapovič, Arex, Danfoss, Revoz, TPV, ABB in druga. Podjetje je leta 1995 ustanovil Stanislav Grubar, danes pa ima 17 zaposlenih. Podjetje je lani ustvarilo 1,77 milijona evrov prihodkov, letos pa pričakujejo 20-odst. rast.

Iskra PIO, ki jo vodi Andraž Rumpret, se je za naslov dolenjsko-posavske gazela potegovala že lani. So edini slovenski proizvajalec najzahtevnejše industrijske opreme za čisto in čistilno tehnologijo za raziskovalne inštitute, medicinske ustanove, farmacevtska podjetja, lekarne in druge kupce. Lani je ustvarilo 10,6 milijona evrov prihodkov, zaposluje pa že približno 110 ljudi, večinoma visoko izobraženih.

B. B.