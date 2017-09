Otroci so se družili s policisti, kolesarjev pa ni ustavil niti dež

19.9.2017 | 11:05

Otroci so spoznali del policijske opreme...

... in prisluhnili tudi policijskemu orkestru.

Sevnica - S kolesarjenjem ob Savi od Radeč do Brežic, skupnim regijskim projektom posavskih občin Radeče, Sevnica, Krško in Brežice, se je v soboto začel program aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Vreme ni predstavljalo ovire za 20 kolesarjev, ki so načrtovano pot prekolesarili v celoti.

Od Radeč do Brežic s kolesom - kljub slabemu vremenu

Do petka, 22. septembra, se tudi v sevniški občini vsakodnevno zvršča še več aktivnosti, katerih skupen cilj je ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti in varnosti v cestnem prometu.

Včerajšnji dogodek »Mislimo varno, ravnajmo varno, bodimo varni« je v organizaciji Socialno-varnostnega sosveta Občine Sevnica, Policijske postaje Sevnica in Občine Sevnica potekal pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, namenjen pa je bil krepitvi odgovornosti za varnost otrok pri uporabi različnih oblik mobilnosti.

Učenci razredne stopnje vseh šol sevniške občine so si ogledali lutkovno predstavo »(Ne)zgode v prometu«, ki je avtorsko delo Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. Zvrstile so se predstavitve dela policije, od vozil in opreme do dela specialnih enot policije, dela s policijskimi psi, navdušil je tudi sestav Policijskega orkestra.

Kot so še sporočili iz sevniške občine, je bil celoten dogodek zasnovan kot dan odprtih vrat Policijske postaje Sevnica, v sklopu dogodka in v duhu načel Evropskega tedna mobilnosti pa je občina Sevnica Policijski postaji Sevnica v uporabo predala službeno kolo za lažje izvajanje preventivnih in drugih aktivnosti policije.

S. G.

