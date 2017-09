Včeraj v naši regiji kar trije primeri nasilja v družini

19.9.2017 | 11:50

Kar trikrat so morali včeraj policisti PU Novo mesto posredovati zaradi nasilja v družini. V Posavju je 55-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, izvajal fizično in psihično nasilje nad pastorko. Ponoči so črnomaljski policisti zaščitili žrtev, nad katero je nasilje izvajal 35-letni sin. Osumljencu so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Prav tako v Črnomlju je 33-letni nasilnež žalil svojo partnerko, ji grozil in razbijal inventar v hiši. Žrtvi je pred nasilnežem uspelo pobegniti in počakati na prihod policistov.

Vsem so izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam in o tem obvestili preiskovalnega sodnika in pristojne institucije. Zoper osumljence bodo na tožilstvo podali kazenske ovadbe.

S ceste zapeljal v jarek

Šentjernejski policisti so bili včeraj nekaj pred 7. uro obveščeni o prometni nesreči v Gorenji Brezovici. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 52-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,04 miligramov alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Policisti mu odvzeli vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Spravili so se nad avtomobile

Na ograjenem parkirnem prostoru v Novem mestu so ponoči neznanci s štirih osebnih avtomobilov odtujili platišča s pnevmatikami. Škode je za okoli 5600 evrov.

Komentarji (3) 1h nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni jože Micka pride z plavim očesom k zdravniku... 'Francl me je nabunkal' pove zdravniku, 'zvečer se je primajal iz gostilne, pa sem mu rekla da tako ne gre, pa me je mahnil' . Zdravnik razmišlja in pove. 'Ko bo šel Francl naslednjič v gostilno, si skuhaj čaj in ko ga zaslišiš da se po stopnicah vrača domov, ga prični grgrati in ga grgraj, dokler se Francl ne spravi spat'. Čez dober mesec zdravnik v trgovini sreča nasmejano in veselo Micko, ki mu razloži 'Vi ne veste kako pomaga; tudi kregava se ne več' se mu pohvali... kdo bi si mislil da grgranje čaja pomaga tudi pri takih zadevah 24m nazaj Oceni marušič pa ne pomaga vsaki,enim bi šlo tud grganje na živce..bi že našli kak izgovor za tepež..v moji familiji je že blo tako-tud če je bla mati čisto tiho in se delala kot da ga ne sliši,je blo spet povod za klofute..tako to je..ne vedno ženske krivit da so same krive,da so tepene 1m nazaj Oceni jože prvič niso... vsako naslednjo rundo žal so.