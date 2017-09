Bavčar začel prestajati zaporno kazen na Dobu

19.9.2017 | 14:20

Dob, Ljubljana - Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar je včeraj zvečer začel prestajati petletno zaporno kazen v zaporu na Dobu. Tako kot vsi ostali obsojenci je bil ob prihodu v zapor najprej nameščen v sprejemni oddelek, kjer lahko po zakonu ostane do 30 dni, so sporočili z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Včeraj je Igor Bavčar končno le prišel na Dob. (Foto: T.J.G, arhiv DL)

"V sprejemnem obdobju se spoznava njegova osebnost, zdravstveno stanje, delovne in učne sposobnosti in druge okoliščine, pomembne za obravnavo obsojenca ter za njegovo pravilno razvrstitev," so pojasnili na upravi.

Ob zaključku sprejemnega obdobja v zaporu za obsojenca pripravijo osebni načrt, ki vsebuje vse za obsojenca pomembne vsebine in aktivnosti med prestajanjem kazni. Osebni načrt se tekom prestajanja zaporne kazni dopolnjuje in spreminja, glede na izpolnjevanje sprejetih dogovorov, spoštovanje hišnega reda, spremenjene osebne okoliščine, so dodali.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so za STA pojasnili, da sicer še nimajo izkazane vročitve odločitve višjega sodišča, ki ni soglašalo z odlogom kazni. "Lahko pa potrdimo, da je sodišče danes prejelo obvestilo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij o nastopu kazni zapora obsojenega Igorja Bavčarja. S tem je postopek izvrševanja kazni zapora za obsojenega s strani tukajšnjega sodišča končan," so dodali.

Bavčar, ki je po prvi obsodilni sodbi, ki je bila nato razveljavljena, odhod v zapor prelagal zaradi zdravstvenih razlogov, se je letošnje poletje skliceval na druge določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, vendar ne okrožno ne višje sodišče nista sledila njegovemu predlogu.

Okrožno sodišče je sicer septembra lani Bavčarja ter brata Sušinski znova obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, Bavčar pa je bil oproščen obtožb napeljevanja k zlorabi položaja. Bavčarju je sodišče zato izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo pa na dve leti.

Vsi trije so se pritožili na višje sodišče, vendar je to potrdilo sodbe. Brata Sušinski sta sicer že začela s prestajanjem zaporne kazni.

Bavčar mora po pravnomočni sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča vrniti tudi nekaj več kot 21 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi, ki jo je pridobil pri veriženju delnic Istrabenza iz leta 2007.

Do kaznivih dejanj v zadevi Istrabenz je prišlo leta 2007 ob preprodaji 7,3-odstotnega deleža Istrabenza, ki ga je Pivovarna Laško prodala najprej hčerinski družbi Plinfin za 23 milijonov evrov. Nato je pivovarna prodala Plinfin za vsega 7500 evrov Sportini, ta pa 1. oktobra 2007 za 24,9 milijona Microtrustu v lasti Nastje Sušinskega. Istega dne je Microtrust prodal Istrabenzov paket Pom-Investu za 49,2 milijona evrov in s tem zaslužil 24,3 milijona evrov.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj Oceni abecedarij in kje je Jonša ?? 1h nazaj Oceni korli eden od lopovov pa mora biti na prostosti Preglej samo prijavljene komentatorje