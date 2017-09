Vreme že kaže zobe: poplave, plazovi, podrta drevesa...

19.9.2017 | 18:10

Simbolična fotografija (arhiv DL)

Danes ob 11.42 se je po poročanju Regijskega centra za obveščanje Novo mesto na cesti Dvor—Vinkov vrh v občini Žužemberk sprožil zemeljski plaz v dolžini 30 metrov in poškodoval cestišče. Upravljavec ceste je v območju plazu izvedel popolno zaporo prometa s prometnimi znaki. Obvoz je možen preko naselja Skopice.

Že navsezgodaj zjutraj, ob 5.43 je v ulici Pod Trško goro v Novem mestu podtalnica zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so iz kletnih prostorov izčrpali okoli en kubični meter vode.

Voda je povzročala težave tudi tekom dneva, ob 13.25 je tako podtalnica v Vavti vasi zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Vavta vas so izčrpali vodo in pomagali pri čiščenju.

Delovna nesreča

Delavec podjetja Dinos na Ljubljanski cesti v Novem mestu si je danes pri delu poškodoval roko. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v novomešjko bolnišnico.

Drevesa na cesti

Popoldne so imeli več dela tudi dežurni delavci cestnega podjetja. Tako so morali zaradi dreves, ki so padla na cesto in ovirala promet, posredovati na cesti Želebej-Božakovo v občini Metlika, pri Herinji vasi v občini Novo mesto, in v ulici Roška cesta v občini Semič.

Prometna nesreča

Danes ob 15.25 sta na cesti Zbure—Mokronog v bližini naselja Zbure, v občini Šmarješke Toplice, trčili osebni vozili. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Zbure so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem in policistom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S. G.