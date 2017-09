Gladina Krke hitro narašča, do jutra del kostanjeviškega otoka pod vodo?

19.9.2017 | 21:30

Obilno deževje znova grozi Kostanjevici na Krki (Foto: Živa Šošter)

Kostanjevica na Krki, Šentjernej, Novo mesto - Krka, katere gladina zaradi zadnjega obilnejšega deževja v spodnjem toku narašča do pet centimetrov na uro, bi lahko do jutra dosegla najnižje območje mestnega otoka v Kostanjevici na Krki. Po ocenah tamkajšnje civilne zaščite naj bi naraščala še do sredinega poldneva in dosegla pragove prvih hiš. Razlila naj bi se po severnem delu otoka.

Poveljnik kostanjeviške civilne zaščite Robert Zagorc je za STA povedal, da sicer težko ocenijo, ali bo reka presegla pragove omenjenih hiš, sicer pa bo civilna zaščita razmere ves čas nadzorovala. V najslabšem primeru pričakujejo, da bi bile lahko ogrožene prve tri ali štiri najnižje postavljene hiše, večjega Krkinega razlitja pa za zdaj ne pričakujejo. Stanje bi lahko poslabšala le nočna okrepitev padavin, je še dejal Zagorc.

Po podatkih gorvodne šentjernejske civilne zaščite je Krka tudi na območju šentjernejske občine močno narasla, stanje pa za zdaj še ni kritično.

Na območju Cerovega Loga pri Šentjerneju je voda poplavila cestišče, v Brežicah pa se s podtalnico ukvarjajo v kletnih prostorih na Cesti bratov Cerjak.

Težave tudi v Novem mestu

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje narasli potok Težka voda v Novem mestu ogroža stanovanjske hiše, Na Tratah v Novem mestu pa je voda poplavila kletne prostore.

S. G.