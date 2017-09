Če ni ogenj, je pa voda - gasilci na terenu vsako uro

20.9.2017 | 07:00

Te dni nenehno spremljamo, kdaj bo konec deževja in težav, ki jih prinašajo narasle vode, ali bo spet poplavilo kostanjeviški otok, kakšno delo opravljajo naše dežurne službe ... V nadaljevanju kronološki pregled njihovega včerajšnjega popoldanskega truda:

Dolenjska

Ob 18.23 je voda poplavila cestišče v Cerovem Logu, občina Šentjernej. Dežurni delavec komunalnega podjetja je postavil prometno signalizacijo in odmašil obcestni jašek.

Ob 19.15 so gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku in PGD Hinje polnili protipoplavne vreče za potrebe ob poplavah v občini Žužemberk.

Ob 19.26 so gasilci GRC Novo mesto, PGD Stranska vas in PGD Mali Podljuben v cestni bazi polnili protipoplavne vreče za potrebe ob poplavah v občini Novo mesto.

Ob 21.00 je v ulici Nad Miklavžem v Žužemberku voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Hinje so izčrpali vodo iz prostorov in ob hiši postavili protipoplavne vreče.

Ob 21.05 so gasilci PGD Škocjan zaprli poplavljeni cesti na relacijah Zalog pri Škocjanu—Goriška vas pri Škocjanu in Čučja Mlaka—Zameško.

Ob 21.12 je v ulici Nad mlini v Novem mestu naraščajoča voda ogrožala stanovanjski objekt in trgovino. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so ob ogroženih objektih postavili protipoplavne vreče.

Ob 22.01 je v ulici Nad mlini voda ogrožala tri stanovanjske objekte. Tudi tam so gasilci ob njih postavili protipoplavne vreče.

Ob 21.44 je naraščajoča voda ogrožala stanovanjski objekt v Drami, občina Šentjernej. Gasilci PGD Šentjernej so ob objektu postavili protipoplavne vreče ter v objektu prestavili pohištvo.

Ob 21.58 je naraščajoča voda ogrožala stanovanjski objekt v Dobravi pri Škocjanu, občina Škocjan. Gasilci PGD Dobrava so v hiši prestavili pohištvo.

Ob 4.50 je voda poplavila cesto Češča vas—Zalog. Delavec cestnega podjetja je postavil ustrezno signalizacijo.

Ob 15.19 je v naselju Dvor, občina Žužemberk, plaz ogrožal stanovanjski objekt. Gasilci PGD Dvor so zavarovali območje, izkopali jarke in preusmerili meteorno vodo in plazišče velikosti 40x6 metrov pokrili s folijo. Obveščene so pristojne službe.

Posavje

Ob 17.34 so posredovali gasilci PGD Brežice okolica na Cesti bratov Cerjakov, kjer so izčrpali vodo iz stanovanjskega objekta.

Ob 18.10 so na Kaptolski poti v Dobovi, občina Brežice, gasilci PGD Veliki Obrež izčrpali vodo iz odtočnega jaška.

Ob 18.40 so na Cvetni ulici v Dobovi gasilci PGD Gabrje pri Dobovi izčrpali vodo iz kleti stanovanjskega objekta.

Ob 18.51 so na Velikem Obrežu, občina Brežice, gasilci PGD Veliki Obrež izčrpali vodo iz kleti.

Ob 19.08 so na Prešernovi cesti v Brežicah gasilci PGD Bukošek in Brežice izčrpali vodo iz odtočnega jaška.

Ob 19.36 so posredovali gasilci PGD Brežice okolica v Brezini, kjer so izčrpali vodo iz kletnih prostorov gostinskega objekta.

Ob 19.51 so na Velikem Obrežu, občina Brežice, gasilci PGD Veliki Obrež izčrpali vodo iz kleti stanovanjskega objekta.

Občina Sevnica

Ob 19.32 so posredovali gasilci PGD Tržišče v kraju Pijavice, kjer so iz dvorišča pred stanovanjsko hišo prečrpali 48 kubičnih metrov meteorne vode.

Ob 14.32 je v Brestanici, občina Krško, podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili dežurni delavci CGP Krško.

Ob 15.32 so v Spodnji Pohanci, občina Brežice, podrto drevo s ceste odstranili dežurni delavci KOP Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10.30 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠAHOVEC na izvodu ŠAHOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dednji vrh, Globoko Rudnik, Sveta Barbara, Blatno 2, Špičak, Sveti Jakob, Suhadol ter Suhadol Potok med 7.30 in 14. uro ter Krška vas med 7. in 8. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območjuTP Hotemež naselje med 8. in 12. uro.

M. K.